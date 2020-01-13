Fatih Mert'ten transfer yasağına ilişkin çok önemli açıklamalar

İşte Başkan Fatih Mert'in açıklamaları...

Kulübün çektiği zorluklardan bahseden Mert, "Türkiye’de bir menajer var, yurt dışında bir menajer var. Arada avukatlar var. Yani bir oyuncuya ulaşmak için 4-5 silsile takip ediyoruz. Bakary Kone burada oynamış, Fransa’da yaşıyor. Rusya Ligi’nde oynuyor. Buradan arkadaşı gönderdik ona ve bulduk. Belli bir neticeye getirdik, yaptığımız anlaşma daha sonra bozuldu. Sonra tekrar o dosyayı halledebilmek için 1 ay uğraştık." sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

"İyimser olamıyorum"

Mert, "Dosyaların yüzde 75’lik kısmını hallettik. Ancak bazı hukuksal problemli dosyalar da var. Bunlarla ilgili bir süreç var, bunu da bekliyoruz. Bir yandan da dosyaları hallediyoruz. Transfer tahtasını açma konusunda hala tam iyimser olamıyorum. Çünkü anlık değişebiliyor bazı şeyler… Ama şuna seviniyorum; Ankaragücü’ne uzun yıllar sorun yaratabilecek dosyalar temizleniyor." dedi.

"Yüksek rakamlar var"

Mert, borç rakamlarını şöyle ifade etti: "Futbolculara olan borçta 370-380 bin Euro gibi rakamlardan bahsediyoruz. Yüksek rakamlar var burada… Söylerken çok kolay geliyor bunlar ama bu paraları bir araya getirmek o kadar zor ki… Sağ olsunlar bu işleri çözmemizde yönetim kurulumuzdan yardım eden çok sayıda arkadaşlarımız var. Sahte sosyal medya hesaplarından yazılanlardan bu insanların da morali bozuluyor. Bunları yapmayın, Ankaragücü için mücadele ediliyor. İnsanların morallerini bozmayın, motivasyonunu düşürmeyin. Hepimiz Ankaragücü için uğraşıyoruz." Mert, ayrıca 1 puan silme cezası yüzde 90 oranında kalmadığını belirtti.

"Futbolcuların alacakları sıfırlandı"

Mert, "Futbolcuların alacaklarının birçoğunu sıfırladık. Bazı futbolcuların bir kısım alacakları kaldı. Onları da muhtemelen Ocak ayının sonuna kadar sıfırlarız. Takım neredeyse borçsuz hale gelecek. Bu da onları motive ediyor. 1 lira alacağı olmayan futbolcular var burada..." ifadelerini kullandı. Başkan Mert, "En önem verdiğimiz nokta altyapı… Geldikten 1 gün sonra ben altyapı tesislerine gittim. O arada hızlı bir tadilat çalışması başlattık." sözleriyle de alt yapı konusuna değindi.

"Sınırsız yabancı olmalı"

Mert, "Sınırsız yabancı olmamalı… Çünkü altyapıdan gençler yetişmeli, Türkiye’de yetişen futbolculara fırsat verilmeli… Sınırsız yabancı olduğu zaman her yerden her çeşit futbolcu getirilebiliyor. Kaliteye kalitesizliğe bakılmıyor. Kesinlikle buna bazı kriterler getirilmeli. Nitelik aranmalı, her şey bu kadar serbest olmamalı." dedi.