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Musa Samur C Blok’a Geliyor…
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MUSA SAMUR C BLOK’A GELİYOR…

Musa Samur C Blok’a Geliyor…

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, C Blok Programı’nın bu haftaki konuğu olacak.

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Sadece Gençlerbirliği’nin konuşulduğu ve Klasspor TV’de 21. Bölümüyle ekrana gelecek olan C Blok programının bu hafta özel bir konuğu var. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, C Blok’ta soruları cevaplayacak. Gençlerbirliği’nin ilk yarı değerlendirmesi, transferlerden son gelişmeler, anket soruları, izleyici yorumları ve soruları ile interaktif programınız C Blok, bu akşam (Salı) saat 20.00’da Klasspor TV’de. Klasspor TV’yi, Youtube, Facebook, Twitter ve Periscope üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayında izleyebilirsiniz. 
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