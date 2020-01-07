Musa Samur C Blok’a Geliyor…

Sadece Gençlerbirliği’nin konuşulduğu ve Klasspor TV’de 21. Bölümüyle ekrana gelecek olan C Blok programının bu hafta özel bir konuğu var. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, C Blok’ta soruları cevaplayacak. Gençlerbirliği’nin ilk yarı değerlendirmesi, transferlerden son gelişmeler, anket soruları, izleyici yorumları ve soruları ile interaktif programınız C Blok, bu akşam (Salı) saat 20.00’da Klasspor TV’de. Klasspor TV’yi, Youtube, Facebook, Twitter ve Periscope üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayında izleyebilirsiniz.
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Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
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