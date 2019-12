Ankaragücü'nde transfer yasağı kalkacak mı?

YALÇIN AYHAN ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da Yalçın Ayhan ile ilgili flaş bir bilgi verildi. Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, "Yalçın Ayhan sözleşmede yer alan alacaklarının hepsini almak istiyor. Geçen sezon yarım sezonda 3 maçta forma giydi. Bu durum transfer yasağının devamını sağlayacak olumsuz nitelikte" bilgisini verdi.

TRANSFER YASAĞI KALKACAK MI?

Transfer yasağının kalkmasının zor olduğunu Başkan Fatih Mert'ten duyduğunu aktaran Atlas, "Emrah Yıldız, Ankaragücü 1.lig'de takım menajerliğini üstlenen ve Süper Lig'e çıkılınca takımdan ayrılan bir isim. Sezon başında anlaşma iptal edildi kulüple Emrah Yıldız arasında. Futbolcularla iletişimi iyi olduğu için transfer yasağının kalkması konusunda yardımcı olacağı düşünülüyordu. Seyit bey ile de yollar ayrılmış. 16 aylık anlaşma yapılan ve her ay 10 bin lira maaş alan Uğur Engin ile de yollar ayrılmış ve 60 bin lira tazminat verilmiş. 34 tane şu an çözülmesi gereken dosya varmış ve bunların 8 tanesi çözülebilmiş şu ana kadar. Ocak ayının sonunda görüşülebilirmiş geri kalan dosyalar ve bu Ankaragücü için geç kalınmış olabilir, bunun nedeni de yıl sonu kurumların bütçeyi ayarlamaları. Şu an yöneticiler içinde Faruk Koca'nın maddi yardımda bulunduğu ve futbolculara ev teklif edildiği söylendi ve bir kaç futbolcu bu teklifi kabul ettiği belirtildi. Transfer yasağı çıkmaza girdi ve bu futbolcular sezon sonuna kadar Ankaragücü'nün futbolcuları olarak kalacak. Bu ligde alınacak her puan Ankaragücü'nün borcunu kapatmak açısından çok önemli. Ankaragücü'nün kredisi TFF tarafından duruyor ve eğer yasak kalkarsa istediği futbolcuyu getirebilir ve bu durum çok kıymetli. Fatih başkandan olumlu bir söylem almadım. Mali tabloyu oturtmaya çalıştıklarını söyledi. FIBA Factoring ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Yüksek faizli kredi veren bir kuruluş ve modern çağın tefecisi diyebiliriz. Mehmet Yiğiner döneminde 3 kere kredi çekilmiş buradan ve manzara iç açıcı değil diyebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

"GÖREVE GELİNDİYSE ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ"

Mehmet Yiğiner döneminde ne kadar bir yardım yapıldı? Bunun araştırılmasını isteyen Gazeteci Meriç Enercan'ın sorusu üzerine, "Mehmet Yiğiner 200 Milyon liradan bahsetmişti. Metin Akyüz ise 230 Milyon liradan bahsetti ne oldu da kısa sürede bu borç arttı? Şeffaflık vaad eden Fatih Mert ve yönetiminin bunu aydınlatması lazım. Fatih Mert, bitmiş bir Ankaragücü'nü yeniden ayağa kaldırmak üzere buradayız diyor. Kongrede hiçbir şey vaadedilmedi. 48 gün geçti göreve başlanalı ve hala eksi 3 puan konuşuluyor. Asansör takım kimliğine bürünülmemeli. Düşüldüğü vakit 100 Milyon lira civarı düşülmüştü şimdi bu ortam yok. Murat Ağcabağ aday olmuştu ve projelerini ortaya koymuştu. Göreve gelindiğinde vaatler verilmeli ve bunlar hayata geçirilmeli. Fatih başkan kongrede, başkan Faruk Koca demişti. Faruk Koca, Ankaragücü maçlarında gördüğümüz bir profil değildi. Ortaklıklarından ve siyasi hedeflerinden ötürü Ankaragücü güzel bir makam. Seyit bey, Mehmet Yiğiner'in bilgi kaynağı gibiydi. Her başkan döneminde ikinci adamlar vardı. Bu kişiler yıllardır işleyişi bilen kişilerdi. Eğer taraftar istemiyor diye gönderildiyse yanlış yapılmış demektir. Belki de yapılacak transferlerin pahalıya gelmemesi adına güçsüz görüntü sergilenebiliyor olabilir. Geçen seneye göre daha zor bir durum söz konusu ama geçen sene bu takım başardı. Şimdi bir de futbolcularla ilgili dedikodular başladı bunları da bitirmek lazım, yoksa Sadaev'e muhtaç kalırsın" açıklamaları yapıldı.