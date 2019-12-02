Cavcav: Unutamayacağımız futbol gecesi yaşadık

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, camiaya seslenerek şu açıklamayı yaptı;

“Cuma gecesi Malatyaspor maçımızda futbolun güzelliği adına her şey sahada vardı. Futbol oynamak isteyen iki takım, iyi yönetim sergileyen hakemler, yağmura rağmen tribünleri boş bırakmayan Gençlerbirlikli ve Malatyalı taraftarlar... Hepimiz unutamayacağımız bir futbol gecesi yaşadık. BTCTürk Yeni Malatyaspor hakikaten iyi takım, sezon başında ülkemizi Avrupa’da temsil etti, ligde iyi konumdalar ama bizim de her geçen hafta üzerine koyduğumuz bir futbol vardı. Bu iki iyi takımın karşılaşmasında güzel bir maç izledik. Maçın hakemi Zorbay Küçük de gerçekten doğru işler yaptı. Tempo bu kadar yüksek oldu ise kendisinin payı büyük. İki tarafa da neyi gördüyse çaldı, göremediklerinde de olması gerekeni yapıp VAR’a uydu. Umarım kariyerine böyle nice güzel maçlar ekler. Ben hem kendi teknik ekip ve oyuncularımızı hem de rakibimizin teknik ekibini ve futbolcularını kutlarım. Takımımız, oyununu her geçen hafta geliştiriyor. Futbolumuzun üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Hamza Hoca ile 4 haftada aldığımız 8 puan özellikle çalışmanın ve teknik-taktik bilginin sonucu. Hocamız maçta yaptığı müdahalelerle yine farkını gösterdi. Altyapımızdan yetişen gencimiz Rahmetullah’ın en kritik anda oyuna girip takımına kazandırdığı puan geride kalan haftanın futbol hikayesidir. Gençlerbirliği, gençlerine, skor 5-0’da, 6-0’da değil, en kritik anlarda güvenir. Kimi Berat gibi ilk on birimizin değişilmezi olur kimi sonradan girdiği oyunda maçın sonucunu belirler Çocuklarımıza güvendiğimizi, güveneceğimizi hep söyledim. Rahmetullah da çıktı ve bu haftanın kahramanı oldu. Maç sonunda Rahmetullah, “Her altyapı oyuncusu umarım bu duyguyu tadar. Gençlerbirliği altyapısıyla var.” dedi. Genç bir futbolcunun bu bilinçte, bizi en iyi özetleyen cümleleri kurması verdiğimiz emeklerin boşa olmadığını gösteriyor. Umarım Rahmetullah gibi daha nicelerini izleriz. Şimdi rakip Fenerbahçe. Yeter ki biz sahada Gençlerbirliği’ne yakışır mücadeleyi verelim. Yükselen bir grafiğimiz var. Bu grafiği devam ettirip Kasımpaşa maçındaki gibi İstanbul’dan mutlu dönmek istiyoruz.” açıklaması yaptı.