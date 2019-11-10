Ankaragücü haftayı puansız kapattı

Medipol Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Başakşehir deplasmanından eli boş döndü. Karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 2-1'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü'nde ise gelen bu mağlubiyetle kötü gidişat sürdü. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Karşılaşmanın gollerini 10. ve 77. dakikada Crivelli kaydederken, Ankaragücü'nün tek sayısı Aydın Karabulut'tan geldi. Turuncu-lacivertlilere sezon başında transfer olan 24 yaşındaki Fransız forvet, 16 resmi maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Crivelli bunların 7'sini ligde attı.