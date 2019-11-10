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Metin Diyadin biten cezası sonrası konuştu
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METİN DİYADİN BİTEN CEZASI SONRASI KONUŞTU

Metin Diyadin biten cezası sonrası konuştu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'in 5 maçlık cezası bitti ve yayıncı kuruluşa Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Ezelden gelip ebediyete kadar başkomutanımız olarak kalacak Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Rakip Başakşehir form grafiğiyle en önemli takım ligin. Sahada doğru pozisyonlar almalıyız. Yokluk döneminde maksimum seviyede oynadık. Puan ya da puanlar alabilirsek güzel olacak. Kavga, küfür olmadan bu kadar uzak olmak sahada anlamlı değil. Temsilci raporları dahil hiçbir kötü söz yok ama 5 hafta uzak kaldım. Bugün sahadayım” dedi.
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