Metin Akyüz Klasspor Tv'ye konuştu

33 kişilik kongrelerden takımı buralara getirdik
Metin Akyüz, olaylı Ankaragücü kongresi sonrası Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu. Akyüz, "Mansur Yavaş benim 40 yıllık dostum ve ben Mansurcuyum. Bugün ki kongrede belli bir anlaşma olmuş, aday belli. Şenlik ortamında yaşanılabilirdi bunu herkes izliyor. 5 milyon lira gibi bir borcumuz yok. Takım içi borç bahsettiğimiz dönemde 20 Milyon lira borcumuz vardı. Futbol ailesine 110 Milyon lira borç var şu an. Zaten 3-5 Milyon lira borç olsa Yiğiner bırakmazdı. Başkan tepkisinde haklı ama o şekilde göstermemeliydi. Şu an ki yönetimde ki tüm arkadaşları tanıyorum. Fatih'i ve Tamer'i eskiden bilirim iyi Ankaragücülüler. Her türlü destek verilmeli bu ekibe. Bazen bizlerin de geri durması lazım. Bizim nereden nereye getirdiğimizi herkes bilmeli, 7 yıllık bir emek var. 33 kişilik kongrelerden buralara getirdik takımı, bunlar unutulmamalı" dedi.
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