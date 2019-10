Mehmet Yiğiner'in Kongre konuşması

Bizi herkes zamanı gelince takdir edecek

Yiğiner kongrede çarpıcı ifadeler kullandı. Yiğiner, "7 senede yaşadıklarımızı sizler biliyorsunuz. Menemen yemekleri ve ıslak formalardan bugünlere geldik. Süper lige çıkınca destekler azaldı, gelirler azaldı. Gövdemizi bu süreçte taşın altına soktuk. Ali İhsan Mutlu gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. 3 milyon- 5 milyon borcumuz olsa zaten bizim kimseye ihityacımız olmaz. Her genel kurulda mali tabloları ortaya koyduk, şeffaflıksa şeffaflık. Denetlemeleri geçtik, raporlar ortada. Hep beraber fedakarlık yapıyoruz bugün. Adam resmen pişmiş aşa su katıyor. Devlet büyüklerimiz de bu ekibi destekleme kararı almış. Devamlı huzur bozucu cümleler sarfediliyor. Halbuki Süper Lig'de transfer yasağı olan ve yapılandırılma yapılmayan tek kulüp biziz. Bankalar birliğinden sezon başında yapılandırılma olsa şu an lig'de ilk 3 içindeydik. Bu tip kişiler zarar veren kişiler, kulübü ele geçirmek isteyenler. Biz tarih yazdık, kimse bunu silemez. Allah'ın bir olduğu gibi zamanı gelince bu ekibi herkes takdir edecek. Gecekondu'nun yemeğinde cebimizden para verdik, 50 bin lira verdik. Daha sonra vermeme kararı aldık. Sahtekarın biri içimize girdi, ondan sonra operasyon başlatıldı. Kone transferinde 300 bin euro menajerlere verildi, biz buna dur dedik fişimiz çekildi. Taraftar gruplarına deplasman için para veriyorduk. Gecekondu'ya her deplasman için 15 bin lira cebimizden para verdik. Daha fazlasını istediler. Hak, vefa hiçbir şey yok. Kayseri'ye gittik 2-0 yendik, yönetim istifa dediler. Neden oraya gelemediler. Geçen sene Sivasspor'u hiç yenememiştik. 3. golden sonra taraftar ağabeyi diye geçinenler yönetim istifa dediler. Biz gelen arkadaşlara da yapılmasını istemiyoruz bu davranışların. Herkesin bir planı vardır, Allah'ın da bir planı vardır. Biz sadece Allah'a hesap veririz. Yıllardır kimseye iftira atmadım. Kimsenin hakkını yemedik. Arkadaşlarla 3 gündür görüştük, yönetim kurulu listelerini oluşturdular. Biz seçildik, şimdi biz arkadaşları seçeceğiz" açıklamaları yaptı.