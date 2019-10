Murat Ağcabağ, hesabından açıklama yaptı

Murat Ağcabağ, kongre sonrasında resmi soryal medya hesabından kamuoyuna açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

"Büyük Ankaragücü Taraftarına;

Yaklaşık 11 ay önce kulübümüzün geleceğine ışık ışık tutabilmek, sorunlara çözüm olabilmek ve daha güçlü Ankaragücü'nün ortaya çıkabilmesi için ekibimle birlikte bir mücadeleye girdik. Geldiğimiz noktada duruşumuz, ilkelerimiz, değerlerimiz, söylem ve eylemlerimizle kötü gidişata dur deme şansının doğmasına yol açtık. Bu süreç boyunca en çok Ankaragücü taraftarının desteğini yanımızda hissettik. İyi günde mutlu olduk, kötü günde beraber üzüldük. Elimizden geldiğince sorunlara çare olmaya çalıştık. Destekleriylebize her zaman güç veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsım ve ekibim olarak her zaman doğruları söylemeye, Ankaragücü menfaatlerini her şeyin üstünde tutmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Hakkınızı helal edin."