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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'ne dair merak edilen tüm ayrıntılar bugün Klasspor TV'de.

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 Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok bugün Klasspor TV ekranlarında Ankaralı futbolseverlerle buluşacak. Gençlerbirliği, Antalya'da plaka yaptıktan sonra Denizlispor maçında neden mağlup oldu? Denizlispor maçındaki hatalı pozisyonlar nelerdi? Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından puanla dönebilecek mi? Gençlerbirliği, yükselişe geçip küme düşme tehlikesinden kurtulabilecek mi? Kadro konusunda ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Yaşanan mağlubiyetlerde hocanın etkisi nedir? ve Gençlerbirliği'ne dair merak edilen her şey analizlerle Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta. Kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu

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