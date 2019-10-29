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C Blok bugün 19:00'da
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C BLOK BUGÜN 19:00'DA

C Blok bugün 19:00'da

Gençlerbirliği'ne dair merak edilen tüm ayrıntılar bugün Klasspor TV'de.

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 Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok, Serkan Güngördü konuğu ile bugün Klasspor TV ekranlarında Ankaralı futbolseverlerle buluşacak. Gençlerbirliği, Antalya'da plaka yaptıktan sonra Denizlispor maçında neden mağlup oldu? Denizlispor maçındaki hatalı pozisyonlar nelerdi? Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından puanla dönebilecek mi? Gençlerbirliği, yükselişe geçip küme düşme tehlikesinden kurtulabilecek mi? Kadro konusunda ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Yaşanan mağlubiyetlerde hocanın etkisi nedir? ve Gençlerbirliği'ne dair merak edilen her şey analizlerle Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta. Kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu

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