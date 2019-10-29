C Blok bugün 19:00'da

Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok, Serkan Güngördü konuğu ile bugün Klasspor TV ekranlarında Ankaralı futbolseverlerle buluşacak. Gençlerbirliği, Antalya'da plaka yaptıktan sonra Denizlispor maçında neden mağlup oldu? Denizlispor maçındaki hatalı pozisyonlar nelerdi? Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kayserispor maçlarından puanla dönebilecek mi? Gençlerbirliği, yükselişe geçip küme düşme tehlikesinden kurtulabilecek mi? Kadro konusunda ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Yaşanan mağlubiyetlerde hocanın etkisi nedir? ve Gençlerbirliği'ne dair merak edilen her şey analizlerle Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta. Kaçırmayın...
Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.
Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv
Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/
Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/
İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.