Güçlü yorum'da kongre süreci detayları konuşuldu

Mehmet başkan kulübün önünü açmak istiyor

Atlas, "Mehmet başkan daha önce tek başına kongrelere katıldı. Mehmet başkan, kulübün önünü açmak istiyor ve adayların projelerini sunmasını bekliyor. Dernekler yasasına göre, başkan bırakmak istemediği için ikna edilmek istiyor. Cemal Aydın da zamanında çok istekli bırakmadı. Yine ekonomik sıkıntılar vardı o dönemde de. Cemal Aydın yerine Cengiz Topel Yıldırım'ın başkan olması kulübü ligde tutmuştu. Mucize yaratılmıştı. Yine mucizeye ihtiyaç var. Mehmet Yiğiner de 2. lig ve 1. ligden takımı yükseltti ve bu da bir mucizeydi. 7 yıllık Mehmet başkanın bir başarı grafiği var. MKE'nin 2 senedir destek vermemesi, sponsor bulunamaması kulübü zor zamanlara soktu. Mehmet başkanın da gücünün yetmediği yerler var ve kongre kararı alındı. 1 sene içerisinde çok hata yapıldı. Bazı futbolcularla uzun süreli sözleşmelerin yapılması, İstanbul kadrosuna transferlerin yaptırılması, aday olanlara kullanılan dil yanlış, kongre süreci yanlış vs. gibi birçok hata var. Hataları tekrar konuşmak yarar sağlamıyor." denildi.

Uzlaşma sağlanılmalı, ikna edilmeli

Atlas, "Taraftarlar eğer Mehmet başkanın gitmesini istiyorsa uzlaşma yapmalı, inadına gidilmemeli. Mehmet başkan eski güreşçi olduğundan el ense yapıyor. Gitmez denilen başkanların hepsi gitti. Ankaragücü kulübü başkanlığından kimse gitmek istemez. Mehmet başkan hiç olmadığı kadar uzlaşmacı ve ikna edilmek istiyor. Osman Gazi Kandaş, aday olmak istiyor ama Mehmet başkan aday olmazsa olurum diyor. Ağcabağ'ı ise, Mehmet başkan kesinlikle istemiyor. Mehmet başkan, herkese kapım açık diyor. Ağcabağ kısmından üye listelerinin verilmesi istendi. Dernekler kanununa göre mühür kimde, yetki onda durumu var. Neticede oturulup konuşulmaya uygun bir ortam var. Bir takımı ligde tutmak, çıkarmaktan daha kolaydır. Bütünlük sağlanmalı ve sebat edilmeli. Mehmet Yiğiner, eski başkanları ziyarete başladı belki geç kalındı ama tansiyonu düşürmek adına önemli bir hamle" açıklamaları yapıldı.