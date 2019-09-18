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Berat Ayberk Özdemir, kırmızı çizgimizdir
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BERAT AYBERK ÖZDEMİR, KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel, futbolcu Berat Ayberk Özdemir hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.

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   "Berat, bu kulübün geleceği. Berat Gençlerbirliği'nin kendisi"

   Klasspor TV ekranlarında her salı Gençlerbirliği'ni konuşan tek program C Blok'un 5. bölümü yayınlandı. Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok'ta bu hafta 2 -2 beraberlikle sonuçlanarak Gençlerbirliği'ne sezonun ilk puanını kazandıran Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı konuşuldu. Ayrıca Kocabıyık ve Yüksel önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundular. Kocabıyık ve Yüksel Gençlerbirliği futbolcuları hakkında görüşlerini belirtirken orta sahada oynayan Berat Ayberk Özdemir'e dikkat çektiler.

  Yüksel, Berat Ayberk Özdemir'in Sadio Diallo'dan daha iyi olduğunu vurgulayarak Özdemir'in defansif olarak muazzam bir maç çıkardığını söyledi. "Bu maçta Berat, defansif olarak gelişmeye çok açık olduğunu gösterdi."diyen Yüksel, "Berat bu kulübün geleceği. Berat, Gençlerbirliği’nin kendisi. Berat’tan yetenek fışkırıyor.” ifadelerini kullandı. 

  
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