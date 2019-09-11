Adnan Erkan Güçlü Yoruma geliyor

Güçlü Yorum'un bu haftaki konuğu Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan. Adnan Erkan Ankaragücü'ne nasıl geldi? Takımın durumu nasıl? Bu sezon Ankaragücü taraftarını neler bekliyor? ve birçok konu bu akşam saat 20:00'da Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Nihat Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum'da...

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