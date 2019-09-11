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Adnan Erkan Güçlü Yoruma geliyor
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ADNAN ERKAN GÜÇLÜ YORUMA GELİYOR

Güçlü Yorum'un bu haftaki konuğu Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan

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Güçlü Yorum'un bu haftaki konuğu Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan. Adnan Erkan Ankaragücü'ne nasıl geldi? Takımın durumu nasıl? Bu sezon Ankaragücü taraftarını neler bekliyor? ve birçok konu bu akşam saat 20:00'da Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Nihat Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum'da...

Programa, sosyal medyadan #GüçlüYorum üzerinden yönelteceğiniz fikirleriniz ve sorularınız ile katılabilir ve tartışmalara yön verebilirsiniz.

"Güçlü Yorum" programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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