Ankaragücü, yeni sezona yeni sponsorlarla başlıyor

3

Profesor Oklitus

18 Ağustos 201921:22

Konyada biraz sans trenine Bindik birazda Orgill in yaninda Boyd Sacko olmamasindan dolayi yalniz kalmasiyla gecen yil rahatlikla gol olacak pozisyonlarin kacmasiyla puana razi olduk..Zaten mactan once 1 puan deseler hicbirimiz reddetmezdik. Moralsiz eksik kadro ile bu puan basari. Gorunen o ki orta sahaya 3 isim kanatlara 2 isim Santrafora Orgille destek bir isim sart. Canteros butun yuku cekiyor benzer kalite bir oyuncu mantikli olur.pazdan tek basina dev keske bu takimda 5 tane daha Pazdan yureginde oyuncumuz olsa. Kaptan Sedatida alnindan opmek lazim. Sedat gibi bir profesyonel her takima lazim.