﻿
Ankaragücü, yeni sezona yeni sponsorlarla başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, YENİ SEZONA YENİ SPONSORLARLA BAŞLIYOR

Ankaragücü, yeni sezona yeni sponsorlarla başlıyor

Ankaragücü yeni sezona, yeni sponsorları ile başlıyor...

2862 Okunma

Yeni sezonun ilk maçı için Konya’da bulunan Ankaragücü’nde uzun süredir büyük bir problem olan sponsorluk sorunu, bugün itibariyle çözüme kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği talimatla belediyeye bağlı şirketlerden olan ANFA ve Anket AŞ, Ankaragücü’ne forma sponsoru oldu.

ANFA şirketi formanın göğüs sponsoru olurken, Anket AŞ’nin ismi ise formanın kollarında yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile oluşan bu sponsorların ne kadar destek sağlayacağı ise önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

Bu iki  şirket, geçtiğimiz yıllarda da Ankaragücü’ne destek sağlamıştı.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
Aykut Kocaman: "Korcan Çelikay ve savunmayı geçemedik"
Adnan Erkan: "Bu maç bizim için moral oldu"
5
Ankaragücü, Konya'dan eli dolu döndü!
Ozornwafor'a Süper Lig'den talip var
2
İsmail Kartal'dan çarpıcı "Ankaragücü" açıklaması
1
Ankaragücü'nün Konya'da hocası kim olacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Profesor Oklitus
18 Ağustos 201921:22
Konyada biraz sans trenine Bindik birazda Orgill in yaninda Boyd Sacko olmamasindan dolayi yalniz kalmasiyla gecen yil rahatlikla gol olacak pozisyonlarin kacmasiyla puana razi olduk..Zaten mactan once 1 puan deseler hicbirimiz reddetmezdik. Moralsiz eksik kadro ile bu puan basari. Gorunen o ki orta sahaya 3 isim kanatlara 2 isim Santrafora Orgille destek bir isim sart. Canteros butun yuku cekiyor benzer kalite bir oyuncu mantikli olur.pazdan tek basina dev keske bu takimda 5 tane daha Pazdan yureginde oyuncumuz olsa. Kaptan Sedatida alnindan opmek lazim. Sedat gibi bir profesyonel her takima lazim.
2
İSTANBUL'DAN ANKARAGÜCLU MEHMET
18 Ağustos 201916:28
TEŞEKKÜRLER BAŞKANİM SOZUNUZU TUTTUĞUNUZ İÇİN SİZİ SEVİYORUZ HERŞEY ANKARAGUCMUZ İÇİN KONYADA BAŞARILI OLUNMASİ ÇOK İSTİYORUM
1
1910
18 Ağustos 201915:47
Bune rezillik ya ilkokul cocuk formalari gibi
﻿