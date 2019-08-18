Ankaragücü, yeni sezona yeni sponsorlarla başlıyor

Yeni sezonun ilk maçı için Konya’da bulunan Ankaragücü’nde uzun süredir büyük bir problem olan sponsorluk sorunu, bugün itibariyle çözüme kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği talimatla belediyeye bağlı şirketlerden olan ANFA ve Anket AŞ, Ankaragücü’ne forma sponsoru oldu.

ANFA şirketi formanın göğüs sponsoru olurken, Anket AŞ’nin ismi ise formanın kollarında yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile oluşan bu sponsorların ne kadar destek sağlayacağı ise önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

Bu iki şirket, geçtiğimiz yıllarda da Ankaragücü’ne destek sağlamıştı.