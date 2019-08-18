İsmail Kartal'dan çarpıcı "Ankaragücü" açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası eski takımı Ankaragücü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün teknik direktörü iken Eryaman Stadyumu'na maça çıkmanın nasip olmadığını söyleyen İsmail Kartal, "Bana nasip olmadı burada oynamak, Ankaragücü Teknik Direktörü olarak isterdim. Bunları geri dönüp konuşmak istemiyorum. Ben bütün yaptığım hizmetlerimden dolayı hep beraber Samsun'da bir toplantı yapmıştık. 'Biz dedim, hep birlikte çalışır ekip olursak taraftarımıza, yönetimimize o zaman başarılı oluruz' demiştim. Bunu Rize'de de basın mensuplarına söyledim. Çok güzel bir ekip olmuştuk. Belki yeri geldi kötü maçlar oynadık, yanlış taktik verdik. Yine de bizi eleştirmediniz bize destek oldunuz. O takım nereden nerelere geldi. Ben o günkü şartlardan bugüne kadar Ankaragücü'ne elde ettiğimiz başarılardan sonra herkesin emeği olduğunu düşünüyorum. Ben bütün emeklerimi Ankaragücü'ne helal ettim" şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü'nde ayrılırken yaşadıklarının sorulması üzerine konuşmak istemediğini aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Benim Allah'tan başka kimseye ne verecek hesabım var ne korkum var. Her şey çok açık çok net, her şey tasnifli belgeli hep sustum. Susmam demek bazı şeyleri kabul ediyorum anlamına gelmesin. Büyük Ankaragücü camiasına zarar vermemek için bugüne kadar hiçbir yerde konuşmadım konuşmayacağım. Allah biliyor, yüce rabbim biliyor. Bunu 3 kişi biliyor yönetimden, Ercan Soydaş, Sportif Direktör Emrah ve Tuna bey her şeyi biliyorlar ve ben onların dürüst karakterli, namuslu insanlar olduğunu düşünüyorum. Her şeyimle Ankaragücü'ne bütün verdiğim hizmetlerimi helal ediyorum. Bu camianın ayakta kalması lazım, birlik olunması lazım bu camiaların yaşaması lazım. Şimdi Rizespor'un başındayım bütün benliğimle bütün becerimle, ekibimle Rizespor'da başarılı olmak için kariyer mücadelesi yapıyorum, ekmek mücadelesi yapıyorum. Konuşmadım, konuşmayacağım."