Mehmet Yiğiner: "Her şey on numara, beş yıldız olacak"

MKE Ankaragücü’nde 498 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner, kongre sonrası Klasspor TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü’nde yeni veya eski yönetici bir fark olmadığını aktaran Mehmet Yiğiner, “Yeni dönemde yönetici olmayan arkadaşlarımız daha çok çalışacak. Yeni yönetim kurulunda olmayan kişiler ile aramızda en ufak bir sıkıntı yok. Yalnız yeni yöneticilerimizin daha iyi bir performans sergileyeceğinin sözünü aldım, o sebeple listemizde yer aldılar. Eski yöneticilerimiz, yeni seçilen yöneticilerimiz kadar destek verecekler” dedi.

“9 kişi bile üye değildi”

Kongre öncesi yaşanan olayların hatırlatılması üzerine konuşan Yiğiner, Kongre öncesi birtakım olayların yaşanması bizleri üzdü. Olmasaydı daha iyiydi. Delege olmayan insanların içeri alınmaması da gayet doğaldır. Polislerimiz de kongrenin huzurlu bir biçimde yapılması için uğraştılar” dedi.

İş adamı Murat Ağcabağ’ın yönetiminde 9 kişinin bile delege olmadığını aktaran Yiğiner, “Bizim şu an 900 delegemiz, aday olduğunu söyleyenlerin yönetim kurulunda 9 kişi bile delege değildi. Aylardır, bu kişilerle uğraşıyoruz. Delege olmadıklarını daha önce de söylemiştik. Ortalığı karışmak istediler ama buna rağmen güzel bir genel kurul yaptık. Biz, Ankaragücü taraftarlarının tümüne başkanlık yapacağız. Tüm taraftarlarımızı kucaklayacağız” diye konuştu.

“On numara, beş yıldız olacak”

Ankaragücü’nde yeni dönemde her şeyin güzel olacağının altını çizen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bir kuruş gelirimiz olmadan takımı tuttuk. Biz, transfer yasağını kaldırıp 6-7 takviye daha yapacağız. Biz, icraat yapacağız. Her şey on numara, beş yıldız olacak” şeklinde konuştu.

“Huzurlu ve başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz”

“Takımın başında şu an bir teknik direktör var ama bu konu hakkındaki kararımızı yakında alacağız” Başkan Mehmet Yiğiner, “Görüştüğümüz birçok oyuncu var, alacağımız oyuncular da eleme yapmak zorundayız. Biraz geç kaldık diyebiliriz ama elimizde futbolcu verileri var. Takımımızı daha önce kurmak istiyoruz ama bazen şartlar elverişli olmuyor. Huzurlu ve başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Buna hem Ankara’nın hem de Ankaragücü’nün ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.