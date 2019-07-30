MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan

Site Yorumları

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8 Çubukbeyi 31 Temmuz 201900:52 Bundan geri başta Başkan dahil olmak üzere görev alan kişiler mesele Ankaragücü ise, ki öyle dört elle her kesimden Ankaragücü sevenleri mutlu edebilmek için çalışmalılar.Çok laf “,fazla naz aşık usandırır “ laf değil iş ortaya konmalıdır.Gerçekleşen kongrenin yeni görev alanlara başkana ve Ankaragücümüze hayırlara vesile olsun diyoruz.

7 Baskan 30 Temmuz 201922:03 Baskan bos konusmussun. Oncelikle hayirli olsun dememiz lazim ama otle bir secim oetami yarattiniz ki kendiniz caldiniz kendiniz oynadiniz. Atip turmussunuz. Madem kendinize guveniyordunuz adamin secime afam gibi katilmadini neden engwllediniz. Madem bu kulubu daha da ileri gorureceginize inanciniz var neden gunlerdir beklwyip takumi kaos oetamina sokuyorsunuz. Neden bikac hafta once trabsfer yasagini kaldirip gerekli transferlwri yapip ta taraftarin gonlunu almadiniz. Sindi secildim guclendim deyip fazla kasilmayin. Bu kafayla teabsfer yasagi kalkmaz veya herzamanki gibi yumurta kapiya gelince. İlk 3-5,hafta alinan sonuclarla isrifaya davwt edilirsiniz. Secildiniz simdi ne yapacaksiniz. Olmayan parayi simdi mi bulacaksiniz. Td daha be kadar daha beklwyecek. Siz yine en ucuz yolla sahaya cikacak takimi ( yine de dogru is ) elde turmayi Basardiniz. Simdi transfer yasagini kaldirip takima 4-5 kritik oyuncu alinmasi lazim. Yonetim aslanlar gibi fito vermis. İnsallah biraz da ellerini ceplerine atip takima maddi destek verirlwr. Zira yillardir Ankaragucu yonetimi gibi metelige kursun atan insanlardan olustu. Baskan kongre mantiginiz hic etik degildi . Hadi buyrun takimi ucuracak afimlari atin biz de yanilmis olalim ve sizi destekleyelim.

6 mustafa torun 30 Temmuz 201921:47 Şuna bak ya utanmadan gülerek poz veriyor sanki karşısında rakip var bu takımı ben çıkardım ptt h ben dusurecem diyor bunun başka açıklaması yok

5 Irfan 30 Temmuz 201921:31 Bize hayırlı olsun demek düşEr.ankaragucluluk bunu gerektirir.ankaragucu her şeyin üstünde ortak paydamizdir.murat baskan da ileriki dönemlerde başkan olabilir diye dusunuyorum

4 Serdar06 30 Temmuz 201920:55 Yönetim kurulunun değerli üyeleri artık yasağı kaldıracak mali kaynağı ortaya koyacak ve yasağı kaldıracak kaliteli transferler yapacak. Bekleyip göreceğiz.Bunları yapamayacaklarsa 1 dk dırmamalılar istifa etmeliler.

3 Keskinli 30 Temmuz 201920:52 Hiç bir projesi olmayan adamı sectiler! Eğer Ankaragücü küme düşerse bütün taraftarın vebali munibuscu ve üyelerin boynuna olsun.

2 İstanbul'dan Ankaragücü Mehmet 30 Temmuz 201919:45 HAYIRLİ OLSUN BAŞKANİM SENİ SEVİYORUM BAŞARILAR DİLİYORUM