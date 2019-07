MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan

Baskan bos konusmussun. Oncelikle hayirli olsun dememiz lazim ama otle bir secim oetami yarattiniz ki kendiniz caldiniz kendiniz oynadiniz. Atip turmussunuz. Madem kendinize guveniyordunuz adamin secime afam gibi katilmadini neden engwllediniz. Madem bu kulubu daha da ileri gorureceginize inanciniz var neden gunlerdir beklwyip takumi kaos oetamina sokuyorsunuz. Neden bikac hafta once trabsfer yasagini kaldirip gerekli transferlwri yapip ta taraftarin gonlunu almadiniz. Sindi secildim guclendim deyip fazla kasilmayin. Bu kafayla teabsfer yasagi kalkmaz veya herzamanki gibi yumurta kapiya gelince. İlk 3-5,hafta alinan sonuclarla isrifaya davwt edilirsiniz. Secildiniz simdi ne yapacaksiniz. Olmayan parayi simdi mi bulacaksiniz. Td daha be kadar daha beklwyecek. Siz yine en ucuz yolla sahaya cikacak takimi ( yine de dogru is ) elde turmayi Basardiniz. Simdi transfer yasagini kaldirip takima 4-5 kritik oyuncu alinmasi lazim. Yonetim aslanlar gibi fito vermis. İnsallah biraz da ellerini ceplerine atip takima maddi destek verirlwr. Zira yillardir Ankaragucu yonetimi gibi metelige kursun atan insanlardan olustu. Baskan kongre mantiginiz hic etik degildi . Hadi buyrun takimi ucuracak afimlari atin biz de yanilmis olalim ve sizi destekleyelim.

Kelender

30 Temmuz 201919:42

Kongrede beklenen sonuç çıktı Yiginerle devam kararı onaylandı tabiki kongreye olaylar damga vurdu buda beklenen gelişmeydi şimdi ne olacak Yiginer taraftar in önemli kısmını karşısına aldı bu karşına aldığı girip lerin başında gecekondu geliyor Yiginer takima Emre Moru getirse taraftar in hissinden kurtulamaz her maçta Yiginer ISTIFA tezahuratlarindan kurtulamaz buda ANKARAGUCUMUZE çok büyük zararlar verir tribün olaylarına sebep olur oyuncuları oyundan koparır tseyici sayısı azalır yani Huzur olmaz insanlar maça gelmek istemez Ankaragucu malesef Ahmet Gökçek dönemine döner ki allah muhafaza herşey allak bullak olur tabi senaryo kesinlikle istemedigiz bir durum ama görünen köy klavuz istemez taraftarı karşısına alan Başkan hem kendine hemde takıma büyük zarar verir inşallah bu kötü senaryo yaşanmaz madem seçildim o zaman göster başkanlığı mi takıma kariyerli bir hoca 7 8 tane kaliteli futbolcu Ağcabeyi projelerine benzer projeler uret bu taraftar in bunları beklemek hakkıdır inşallah bu büyük camiasezon sonunda kahrolmaz