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MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan
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MKE ANKARAGÜCÜ'NDE MEHMET YİĞİNER YENİDEN BAŞKAN

MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün başkanlığına getirildi.

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MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün başkanlığına getirildi.

Seçimlere 907 delegenin 660'ı katıldı. Mehmet Yiğiner kullanılan 498 oyun tamamını alarak kulübün yeni dönemdeki başkanı oldu.

Seçimin sonuçlanmasının ardından konuşan başkan Mehmet Yiğiner, sağlıklı ve güzel bir genel kurul geçirdiklerini belirterek, "Hep birlikte ve beraber olmalıyız. Çünkü biz böyle güçlüyüz." dedi.

Yeni seçilen yönetim kurulu toplu olarak basın mensuplarına poz verdi.

Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu: Metin Akyüz, Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar Öztürk, Merden Kale, Ali Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa Baki Ayan, Yakup Karadeniz.

Denetim kurulu: İbrahim Erdinç Ünal, İbrahim Gökdemir, Ziyarettin Üçpınar.

Disiplin kurulu: Hilmi Yaman, Hayri Çağatay Cengiz, Naim Öztürk, Ömer Yılmaz, Haldun Sarı.
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8
Çubukbeyi
31 Temmuz 201900:52
Bundan geri başta Başkan dahil olmak üzere görev alan kişiler mesele Ankaragücü ise, ki öyle dört elle her kesimden Ankaragücü sevenleri mutlu edebilmek için çalışmalılar.Çok laf “,fazla naz aşık usandırır “ laf değil iş ortaya konmalıdır.Gerçekleşen kongrenin yeni görev alanlara başkana ve Ankaragücümüze hayırlara vesile olsun diyoruz.
7
Baskan
30 Temmuz 201922:03
Baskan bos konusmussun. Oncelikle hayirli olsun dememiz lazim ama otle bir secim oetami yarattiniz ki kendiniz caldiniz kendiniz oynadiniz. Atip turmussunuz. Madem kendinize guveniyordunuz adamin secime afam gibi katilmadini neden engwllediniz. Madem bu kulubu daha da ileri gorureceginize inanciniz var neden gunlerdir beklwyip takumi kaos oetamina sokuyorsunuz. Neden bikac hafta once trabsfer yasagini kaldirip gerekli transferlwri yapip ta taraftarin gonlunu almadiniz. Sindi secildim guclendim deyip fazla kasilmayin. Bu kafayla teabsfer yasagi kalkmaz veya herzamanki gibi yumurta kapiya gelince. İlk 3-5,hafta alinan sonuclarla isrifaya davwt edilirsiniz. Secildiniz simdi ne yapacaksiniz. Olmayan parayi simdi mi bulacaksiniz. Td daha be kadar daha beklwyecek. Siz yine en ucuz yolla sahaya cikacak takimi ( yine de dogru is ) elde turmayi Basardiniz. Simdi transfer yasagini kaldirip takima 4-5 kritik oyuncu alinmasi lazim. Yonetim aslanlar gibi fito vermis. İnsallah biraz da ellerini ceplerine atip takima maddi destek verirlwr. Zira yillardir Ankaragucu yonetimi gibi metelige kursun atan insanlardan olustu. Baskan kongre mantiginiz hic etik degildi . Hadi buyrun takimi ucuracak afimlari atin biz de yanilmis olalim ve sizi destekleyelim.
6
mustafa torun
30 Temmuz 201921:47
Şuna bak ya utanmadan gülerek poz veriyor sanki karşısında rakip var bu takımı ben çıkardım ptt h ben dusurecem diyor bunun başka açıklaması yok
5
Irfan
30 Temmuz 201921:31
Bize hayırlı olsun demek düşEr.ankaragucluluk bunu gerektirir.ankaragucu her şeyin üstünde ortak paydamizdir.murat baskan da ileriki dönemlerde başkan olabilir diye dusunuyorum
4
Serdar06
30 Temmuz 201920:55
Yönetim kurulunun değerli üyeleri artık yasağı kaldıracak mali kaynağı ortaya koyacak ve yasağı kaldıracak kaliteli transferler yapacak. Bekleyip göreceğiz.Bunları yapamayacaklarsa 1 dk dırmamalılar istifa etmeliler.
3
Keskinli
30 Temmuz 201920:52
Hiç bir projesi olmayan adamı sectiler! Eğer Ankaragücü küme düşerse bütün taraftarın vebali munibuscu ve üyelerin boynuna olsun.
2
İstanbul'dan Ankaragücü Mehmet
30 Temmuz 201919:45
HAYIRLİ OLSUN BAŞKANİM SENİ SEVİYORUM BAŞARILAR DİLİYORUM
1
Kelender
30 Temmuz 201919:42
Kongrede beklenen sonuç çıktı Yiginerle devam kararı onaylandı tabiki kongreye olaylar damga vurdu buda beklenen gelişmeydi şimdi ne olacak Yiginer taraftar in önemli kısmını karşısına aldı bu karşına aldığı girip lerin başında gecekondu geliyor Yiginer takima Emre Moru getirse taraftar in hissinden kurtulamaz her maçta Yiginer ISTIFA tezahuratlarindan kurtulamaz buda ANKARAGUCUMUZE çok büyük zararlar verir tribün olaylarına sebep olur oyuncuları oyundan koparır tseyici sayısı azalır yani Huzur olmaz insanlar maça gelmek istemez Ankaragucu malesef Ahmet Gökçek dönemine döner ki allah muhafaza herşey allak bullak olur tabi senaryo kesinlikle istemedigiz bir durum ama görünen köy klavuz istemez taraftarı karşısına alan Başkan hem kendine hemde takıma büyük zarar verir inşallah bu kötü senaryo yaşanmaz madem seçildim o zaman göster başkanlığı mi takıma kariyerli bir hoca 7 8 tane kaliteli futbolcu Ağcabeyi projelerine benzer projeler uret bu taraftar in bunları beklemek hakkıdır inşallah bu büyük camiasezon sonunda kahrolmaz
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