GAR'dan kombine fiyatlarına tepki!

Gençlerbirliği'nin taraftar gruplarından G.A.R. (Gençlerbirliği Ankara Rüzgarı), yaptığı açıklama ile birkaç gün önce duyurulan kombine fiyatlarından dolayı başkent ekibinin yönetimine eleştiride bulundu.

Gençlerbirliği Ankara Rüzgarı tribün grubunun "Biz Gençlerbirlikliyiz" başlıklı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Günlerdir ne yeni transferleri düşünüyoruz, ne de hazırlık maçlarındaki sonuçları takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta açıklanan kombine fiyatları sonrası deyim yerindeyse tüm dikkatimiz bu işe çevrilmiş durumda. Morallerimiz bozuk, nasıl bozuk olmasın ki? Biz, Denizli'de beraber ıslanan, havalimanında takımı birlikte karşılayan, iç saha maçı için kış aylarında Eskişehir'e göçen, deplasmanlarda maç bitimi kimi zaman 45 dakika bekletilen, gittiğimiz kimi deplasmanda büfe olmadığı için aç, susuz kalan, sabaha karşı 5’te eve gelip sabah 7’de mesaiye giden, belki binlerce değil yüzlerce sayısı olan a,b,c,d taraftar gruplarından bir tanesiyiz. Bu deplasmanların kimine a grubuyla kimine b grubuyla gittik. Kimi zaman Maraton tribünüyle Gençler gol gol dedik, kimi zaman başka gruptan tribün dostlarımızın pankartını taşıdık, kimi zaman bir başka grubumuzun bozulan araçla yola çıkamadığını öğrenip kendi minibüsümüzde ayakta deplasmana gittik, ekmeğimizi suyumuzu paylaştık. Bir de bugün a grubunda olan yarın b grubunda olabilir, bu ayrılanlar kimi zaman grup kurucularından birisi bile olabilir hatırlatmak isteriz...

Gelelim konumuza, bilindiği üzere kombine fiyatları malumunuz... Öncelikle şunu belirtelim, bu fiyatların ne Gençlerbirliği yönetimine ne de herhangi bir gruba en ufak faydası olmaz. Son derece yanlış olan bu karara karşı olan yöneticilerimizin de olduğunu bilmekteyiz. Geçtiğimiz yıl nasıl ki Özat'ın ikinci kez gelmesi bir travma yarattı ve küme düştüysek bu sezon da benzer bir durumun yaşanmasından endişeliyiz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız bu acı tecrübe neticesinde daha sakin daha sükunetli davranmak durumundayız, çünkü biz bu takımı çok seviyor, camiada bir kaos olmasını istemiyoruz. Tribünlerde başlayan gerginliğin önce yönetime, oradan da takıma sirayet edeceğini gayet iyi biliyoruz. Şundan da eminiz ki geçtiğimiz yıl deplasmana giden her grup bu fiyatlarla da bu kombineleri satın alabilir. Çünkü zaten bizler geçen sezon kişi başı bin liranın üzerinde para harcadık. Peki o zaman meselemiz nedir? Mesele şudur ki, tekrar süper lige yükseldiğimiz bu süreçte Ankara'dan,Ankaralılardan kopmak istemiyoruz. Bir de konunun sosyal medyada dolaşan bedava bilet boyutu var.Eminiz ki hiçbir renktaşımız bu şekilde fahiş fiyatlar sonrası bedava bilet alıp, deplasmanda birlikte ıslandığı diğer gruptan taraftarların dışarıda kalmasına razı gelmeyecektir. Öyleyse çok geç olmadan, testi kırılmadan,bir an evvel bu yanlıştan dönülsün, dönülmediği sürece tekrar belirtelim ki bu iş kimseye yaramaz. Biz Gençlerbirlikliyiz, bunun bilincinde olup buna göre hareket edelim. Gençlerbirliği Yönetimi 1.ligde takımla birlikte maçtan maça koşan taraftarlarına teşekkür etmek istiyorsa bir an evvel kombine fiyatlarını kale arkası 150,maraton 200 ,kapalı 250 seviyesine çeksin. Camiamıza söz veriyoruz.Tüm oluşumlarla birlikte bu fiyatlardan en az beş bin kombine satılmasını sağlarız, yeter ki bir an evvel bu yanlıştan dönülsün ve geçen her günün camiamızın aleyhine olduğunu unutmasın.

Son olarak eğer kombine fiyatlarında indirime gidilirse, bu ne bizim grubumuzun ne bir başka grubun tek başına başardığı bir iş olacaktır. Gençlerbirliği’ni seven herkesin bu işin hallolması için canla başla uğraştığını biliyoruz.Geçtiğimiz hafta fiyat artışından rahatsız olan yöneticilerle görüştük,önümüzdeki hafta da kararın alınmasında etkisi olan yöneticilerle görüşme gerçekleştireceğiz.Gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz."