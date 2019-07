Murat Ağcabağ, başkan adaylığını ve projelerini açıkladı

Murat Ağcabağ açıklamalarında 13 firma ile anlaştıklarını ve buradan 24 milyon tl gibi bir rakam elde edeceklerini söyledi. Ayrıca Başkan seçilirse çalışmalara hemen başlayacaklarını ve transferleri tamamlayacaklarını söyledi.

İşte Murat Ağcabağ'nın açıklamalarını tam metni...

13 firma ile yaptığımız sponsorluk görüşmeleri için yaratılan bütçe tam 24 milyon TL

Öncellikle sponsorluk çalışmalarından ve göreve göreve geldikleri takdirde oluşacak kulüp yapısından bahseden Murat Ağcabağ: ''Ankaragücü'müz mutlaka hak ettiği geleceğe sahip olacaktır. Her yıl altyapımızdan oyuncu çıkartacağız ve tesisleşme anlamında örnek, güzel bir kulüp olacağız. Başkentimizin sesini önce Türkiye sonra Avrupa’ya duyurmak için ben buradayım. Daha önce olduğu gibi başkan adaylığımı açıklıyorum. Öncellikle taraftarımız rahat olsun. Transfer tahtasını açacağız. Şu an için yaklaşık 24 milyon TL gibi bir rakam elde etmiş durumdayız 13 firma ile yaptığımız sponsorluk görüşmelerinden. Takımımız için hocamız ile de şimdiden anlaştık hiçbir belirsizliğimiz yok. Sportif direktörümüz kulübümüze hizmet etmiş bir oyuncumuzdur. Onunla da anlaştık. İşletme körlüğünü engellemek için profesyonel danışmalar ile yola çıkılmıştır. Kulüp olarak günü gününe ödeme yapmak, UEFA’dan ceza almayan bir kulüp olmak bizim amacımız. Seffaf bir yönetim, sportif başarı ve güzel ankaramızın ve taraftarımızın mutluluğu bizim için önemli.''

Kulüp borcumuzun ne olduğu bilmiyoruz. Bunu bize göstermesini istiyoruz.

''Kadın sporcularımızın her noktada destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Biz Mehmet Bey’in sözlerine şaşırıyoruz ve öyle izliyoruz. Biz yönetici olmadıktan sonra gelelim bu parayı yatıralım akla mantığa yatıyor mu, yatmıyor. Biz yönetime geldikten sonra 35 trilyonluk bütçemiz ile kendi hesaplarımızı halledeceğiz. Varsa borcumuz ödenecek, geriye para kalırsa ona göre kullanılacak. Buradan Mehmet Bey'e çok teşekkür ettiğimizi söyleyeyim, istediği zaman üyelikten atıp isteği zaman çıkartabiliyor. Çok demokratik bir yapımız var. Disiplin kurulundan bir tebligat gelmedi. Tüzüğü bir büyüğümüz tarafından alabildik. Tüzükler kulübün kasasında saklanıyor. Kulüp borcumuzun ne olduğu bilmiyoruz. 35 milyondan çıkıp 250 milyona kadar çıktığını söyleniyor. Şu an için kulüp başkanından kulübün ne kadar borcu olduğunu göstermesini istiyoruz. Biz bunları gördükten sonra nelerin altına ne kadar sürede gireceğimizi görmemiz gerekiyor.''

Başkanın bu işi yapamadığı ortada, bıraksın zaten taraftar istemiyor

''Delege yapısını, borcumuzu aldıktan sonra yani önümüz seçim anlamında açıldıktan sonra listemizi açıklayacağız. Kabul edersiniz ki benim bir yönetimim var ve o yönetimin listede olması lazım. Ben o listeyi aldıktan sonra herkesi gönlüne dokunma istiyorum. İstanbul ekibiyle ben sayın başkan tarafından tanıştırırdım, hem menajer hem şahıs açısından bunlar benim dostlarımız asla menajer değiller dediler. Şu an bizim onlar ile bağımız var mı diye sorarsanız yok ancak herkese aynı mesafedeyiz. Bu salondan bu parayı toplayıp verelim o zaman. Dünyada, ticarette böyle bir mantık yok. Bizim talebimiz başkanın bırakması. Yapamadığı ortada. Bıraksın zaten taraftar olarak istenmiyor. Kendi açıklamasına göre siyaset kanadı da istemiyor. Bu iş bizim vereceğimiz para ile olacaksa çıkalım caddeye o iş öyle de olur.''

Ankaragücü için kiminle uzlaşmamız gerekiyorsa onunla uzlaşacağız

''Biz hazırız, görevi bıraksın biz görevimizi yapacağız. Biz Ankaragücü için kiminle uzlaşmamız gerekiyorsa onunla uzlaşacağız. Zaten Başkan’a açıklamamız bu şekildeydi. Hata yaptığının kendisi de farkına vardı. Biz kime ulaşmamız gerekiyorsa ona ulaşacağız. Ben bu kulüpte futbol oynadım. Yönetici olarak bu kulüpteydim. Benim zamanım da olmayan bir dönemde sol kapalı olarak adlandırılan bir dönemde kendisi oraya girdi. Kayseri maçından önce bu maçtan sonra her şeyi daha rahat konuşacağız dedi. Zaten taraftarının kendisi ile sorunları var. Burası Ankaragücü. Siyasilerden her türlü yardım alınabilir ancak hepsine aynı mesafede olmalı. Bazen başkanı izlediğimde kendimi süperman gibi hissediyorum. Bana güç veriyor. Gelinen bugün de gitmiyor. Öncesinde bu başarılıdır zaten ben bunu söyledim. Zaten kendisi bu süreci iyi yönetseydi biz kulüpten ayrılmazdık. Her şey böyle giderdi. Şu an futbolcumuz yok, teknik direktörümüz gitti. Taraftar ile ilgili sorunlarımız ortada.''

Engelli, alie ve çocuk tribünümüz olacak

Ben oraya şöyle bakıyorum. Yöneticilerin taraftar üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Aile ve çocuk tribünü yapmayı planlıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için özel bir tribün yapmayı planlıyoruz. Geçen sene yanılmıyorsam Galatasaray maçıydı ancak o kardeşimiz maça girememişti, o gün o kararı aldım. Engelli tribünümüz olacak.

Basın toplantısının diğer kısmında ise Ankaragücü yönetim kurulu projelerini slayt şeklinde basına sundu.

İşte o projeler:

Kısa, orta ve uzun vadeli planlamayla hem oyuncu yetiştiren hem de rekabetçi bir kulüp olacağız. Sözleşme kriterlerinden, antrenman ve kamp planlamasına scouting yapılanmasına kadar her şeyde örnek olacağız.

Altyapı reformu tesisleşme hamlemiz ile çok ciddi bir eğitmen kadrosu oluşturup detaylı bir taramayla ülkenin dört bir yanından Ankaragücü Futbol Akademimize yeni yetenekler katacağız. Ankaragücü futbolcusu nasıl yemek yer, nasıl konuşur nasıl davranır bunları düzenleceğiz.

Taraftarımızın isteklerine yanıt verecek, şık günlük yaşantımızda da rahatça giyebileceğimiz yeni tasarımlar ortaya çıkartacağız. Online alışverişler olacak ve taraftarlarımız da yaptıkları projeler olacak.

Maç günü etkinliklerinde çok iyi konumda ve takımımıza bu konuda destek olup taraftar ile bütünleşeceğiz.

MKE Ankaragücü Sokağı Projesi, Ulus civarından taraftarımızı bir araya getirip sosyalliği arttıracak bir çalışma yapacağız.

Ankaragücü Koleji projesi ile ülkemizin ve Ankaragücü’nün geleceğini inşa edecek bilinçli bir yerleşme olacaktır.

Ankaragücü Sosyal Tesisleri projesi ile ankaragücü’ne yakışır bir tesis gerçekleştireceğiz.

1910 Vefa Projesi kulübümüze hizmet etmiş eski futbolcu, teknik adam, yönetici, başkanlarımızla taraftar temsilcilerimizin de katıldığı özel etkinlikler yapacağız.

Tribünlerin başkenti projesi Geçtiğimiz yıl Antalyaspor maçı dönüşü vefat eden kardeşlerimizin Mert ve Eren’in cenaze törenlerinde görüldü ki taraftarımızın diğer taraftar gruplar ile uyum içerisindeler. Bu konuda tribünlerin abisi olmak için çalışacağız.

Ankaragücü TV - digital mecralarda daha etkin olacağız. Sosyal medyayı daha doğru ve etkili kullanacağız. Önce YouTube üzerinden yayın yapacak bir kanal olmalı. Doğru yapılanma ve burada güçlü olmak çok önemli.

Ankaragücü Proje Kurulu biz insan kaynakları çok güçlü bir camiayız. Gelir getirici marka değeri olan bir kulüp olacağız.

Ankaragücü Espor - Kulübün marka değeri için Ankaragücü burada da yer alacaktır. Dünya üzerinde çok önemli bir yerde yer alıyor. Ankaragücü burada da yer alacaktır.