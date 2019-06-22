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Mehmet Yiğiner: "Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz"
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MEHMET YİĞİNER: "BEDEL ÖDEMEDEN BU KOLTUĞA KİMSE OTURAMAZ"

Mehmet Yiğiner: "Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün ekonomik sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını ancak zorlandıklarını söyledi.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün ekonomik sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını ancak zorlandıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Yiğiner, transfer yasağı, yeni teknik direktör ve ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpte yönetici olmak isteyenlerin, gerekli maddi desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken Yiğiner, "(Bu koltukta ben oturacağım!) diye bir derdim yok. Her şeyini bitirmiş, 1 lira parası kalmamış, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan insanların da bu kulübe gelme şansı yüzde sıfır. Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz. Bunu özellikle söylüyorum. Biraz siyasi sıkıntılar var. Yine başladık, egolar, koltuk savaşları, şunlar, bunlar... Bunları da aşarız inşallah. Herkes işine gücüne baksın." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki en önemli sıkıntının transfer yasağı olduğunu aktaran Yiğiner, "Transfer yasağını kaldırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birer birer alacaklı futbolcu arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Bunlarla anlaşma yapıyoruz." diye konuştu.

"30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var"

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptıkları hesaplamalara göre sezon öncesi yaklaşık 30 milyon liraya ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

Camiadan sabır isteyen Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, hem transfer yasağını kaldırmak hem de kulübümüze hoca ve futbolcu kazandırmak için sezon öncesinde 30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var. Makine Kimya Endüstrisi (MKE), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bizim katacaklarımızla beraber, hepsini bir araya getirdiğimizde, problemleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum. Biraz sabır. Hocayı aldığımızda, transfer yasağını kaldıramayınca daha farklı krizler çıkabilir. Burada sabretmemiz lazım. Bunun başka yolu yok."

Kulübe destek kampanyası için kollar sıvandı

Başkent ekibinin diğer kulüpler gibi çözülemeyecek problemleri bulunmadığını anlatan Mehmet Yiğiner, "Fenerbahçe'nin kampanyasının aynısını veya bir benzerini bizim de yapmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin düzenlediği kampanyanın tüm sorunları çözemediğini ancak bir kamuoyu oluşturduğunu anlatan Yiğiner, "Ciddi miktarda da destek gördüler. Bir kampanya çalışmasını mutlaka başlatmamız lazım. Muhtemelen ay başından itibaren böyle bir kampanya yapmamız lazım." şeklinde konuştu.

"Her şeyi birilerinden beklememek lazım." diyen Yiğiner, "Yönetim olarak bizim de kulübün gerçek sahibi taraftarlarla birlikte kulübümüzü ayağa kaldırmamız lazım. İhtiyacımız olan 30 milyon lirayı bizim karşılamamız lazım. Bunu karşıladığımızda, sezon sonuna kadar hiçbir problem yaşamayız." ifadelerini kullandı.

MKE'ye sitem

Mehmet Yiğiner, sponsorları konumundaki MKE'nin geçen sezon kendilerine ödeme yapmadığını söyledi.

Kulübün isminin MKE Ankaragücü olduğunu hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz MKE'den ufak tefek destekler alıyorduk. Bizim sponsorumuz. Kulübün sahipleri de diyebilirsiniz. Baktığınızda diğer kulüpler devlet kurumlarından sponsorluk gelirlerini aldılar. MKE bize 1 lira ödemedi. Genel müdürle, bakan yardımcısıyla, bakanla görüştük. 'Onay bekliyoruz.' diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onay bekliyorlar ama 1 yıl olmuş. Sezon bitti. Yeni sezona da aynı şekilde başlayacağız. Ciddi bir isim sponsoru bulabilirsek, MKE'yi bir kenara atabiliriz. Atmamız lazım çünkü zor zamanımızda bizim yanımızda olmuyor. Takım Süper Lig'e çıkmış, desteği kesiyorsun. Hep engellemelerle karşılaşıyoruz. Göğsümüzde MKE'yi taşıyoruz ama sponsorluk imzasını atmadılar. Anlaşma yok. İstediğimiz gibi hareket edebilirdik ama biz İmalat-ı Harbiye ruhuyla hareket edelim dedik. Ayrılmak istemedik. Diğer firmalar 1,5-2 milyon lira isim hakkı teklif ettiler ama kabul etmedik. Ancak o paradan da olduk."

Eryaman Stadı'nın tahsisi

Başkan Yiğiner, yeni sezon öncesi Eryaman Stadı'nın kendilerine tahsisinin henüz yapılmadığını aktardı.

Bürokraside işlerin ağır yürüdüğünü söyleyen Yiğiner, "Gençlik ve Spor Bakanlığına defalarla yazımızı yazmamıza rağmen, cevap gelmedi. Muhtemelen İstanbul seçimlerinden sonra bu stat bizlere tahsis edilecek. Stat tahsis edilmeden bizler kombine satamıyoruz. Bu haftayı da bekleyeceğiz, olmadı kombineleri satışa çıkaracağız. Ulusal Lisans almanız için stat tahsis yazısını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) vermeniz lazım. Bundan dolayı da sıkıntımız var. Burada top Gençlik ve Spor Bakanlığında." diyerek sözlerini tamamladı.

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8
Koroma
23 Haziran 201914:56
Baskan para bulurken muhasebe girdi ciktisini acikla..Ne gelmis nereye ne gitmis gorelim...
7
Halit
23 Haziran 201911:30
Takımın önünü ac direnci gipi para bekleme futbolcu parasını vermezsin gelen paralar nereye gitti pinto en iyi sol elinden kacırdın. Boyd gitti pazdan gidiyor istifa et önünü aç
6
Balali
23 Haziran 201909:07
Pavyon da yemen için kimse sana para vermez. Açık ve şeffaf ol. Mali genel kurulu yap. Kim ne vermiş almış ortaya çıksın.
5
Güçlüankara
23 Haziran 201900:22
Bu takımı gerçekten seven kaç taraftar var. 20 bin taraftar maça geliyor taraftar dolduruyor ama aklın alıyor mu fb de ki gibi destek geleceğinden. Fbnin gerçek taraftarı var. Ankaragücü maçına gelipte gsli fbli bjkli bir çok insan var onu biliyormusun. Tutupta kimse 500 bin tl bağış yapmaz gsli birinin fbye yaptığı gibi.en fazla 1000 tl yapar oda durumu varsa. Onu bil başkan en fazla 100 bin tl bazı 200 bin tl toplarsın. Fb bile istediği parayı toplayamadı 30 milyon tl mi toplayacan. Hadi en fazla 1 milyon toplarsın.ünlü iş adamları yardım etmezse zor bulursun. Şunu diyim kimse bu kulübe yardım etmez taraftarın gücü ne eti budu ne. Burası İstanbul değil fb maçlarına 5 bin tl 10 bin tl verip kombine alan insanlar var. Sen kombineni 300 500 tlye zor satıyorsun. 2 bin tl verip kaç kombine alan taraftar var. Başkan kimse bu kulübe istenilen yardımı yapmaz çünkü paranın nereye gittiği belli olmaz olmuyor. Bu yıllardır oldu böyle. Sen kendin biliyorsun bu takımı borç yatağındayken aldın. Sen biliyorsun durumları güvenmez. Mansur yavaş çok yardım etmez. Ne edecek yardım. Toplayacağınız para size çekirdek parası gelir. Kaç tane holding sahibi fbli var kaç tane ünlü var trilyonları olan insan var fbli gsli bjkli. Acun Ilıcalı cem yılmaz vsvs. Ya başkan ağlanacak durumdayız. Diğer kulüplere göre iyiyiz vsvs diyorsun. NEDEMEK İSTEDİĞİNİ ANLIYORUM AMA ŞUNU DİYİM BY LİGDE EN KÖTÜ DURUMDA OLAN TAKIMIZ. DİĞER TAKIMLAR TRANSFER YAPMAYA BAŞLADI NE YAP ET AVRUPAYA OYNAYAN BİR TAKIM KUR YA DA İSTİFA ET.
4
Yahya
23 Haziran 201900:20
Zengin isadami bosuna zengin degil. Bir yonetime girecekse ikinci ucuncu kisi olmaz. Yarin yatirdigi parayi garantisiyle geri ister bu defa simdikinden beter oluruz. Bursaspor en basit ornek. Birkac sezon surunecegiz alt yapidan yetistirecegiz Veya alt liglerden kaliteli gencleri toplayacagiz ancak oyle toparlariz.
3
Serdar06
22 Haziran 201922:27
Tamam destek olalım. Sen de bu kulübü baabnın bakkal dükkanı gibi yönetmeyi bırak.Takımın gelirleri nereye gidiyor. Belli değil.Futbolcu alacaklarını ödemiyorsıun.Yayın gelirleri ne oldu bıharlaştı mı. Kalem kalem açıklaman gerek.Taraftar para verir ama hesabını sorar senin çarçur etmene müsade etmez.Ay başını bekleme. Kampanyayı başlatın. Artık kaybedilecek 1 gün bile yok. Artık sen de bedel ödesen iyi olur bedava o koltukta oturma şöyle 3_4 milyon uero köy.Görelim bakalım.Laf değil icraat yap.Yapamıyorsan da artık bırak .
2
Serkan
22 Haziran 201922:00
Çok doğru yazmışın kardeşim ağzına sağlık dediklerine katılıyorum
1
Eniste
22 Haziran 201919:02
Baskan Ankaragucu taraftarindan yardim bekleme turibun destegi berir ama para veremez buyuk takimlar takimlarina paradestegi veriyor cunku turkiye çapında milyonlarca taraftara sahip üstelik türkiyenin zengin insanları bu takımları tutuyor se yardım kampanyası yapsan yaptığına pişman olursun yardım alamazsın para konusunda yapacağın tek şey zengin iş adamlarını bulup yönetime alacaksın ne mansur nede MKE bu kulübe para vermez bunu böyle bil.
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