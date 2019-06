Mehmet Yiğiner: "Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz"

5

Güçlüankara

23 Haziran 201900:22

Bu takımı gerçekten seven kaç taraftar var. 20 bin taraftar maça geliyor taraftar dolduruyor ama aklın alıyor mu fb de ki gibi destek geleceğinden. Fbnin gerçek taraftarı var. Ankaragücü maçına gelipte gsli fbli bjkli bir çok insan var onu biliyormusun. Tutupta kimse 500 bin tl bağış yapmaz gsli birinin fbye yaptığı gibi.en fazla 1000 tl yapar oda durumu varsa. Onu bil başkan en fazla 100 bin tl bazı 200 bin tl toplarsın. Fb bile istediği parayı toplayamadı 30 milyon tl mi toplayacan. Hadi en fazla 1 milyon toplarsın.ünlü iş adamları yardım etmezse zor bulursun. Şunu diyim kimse bu kulübe yardım etmez taraftarın gücü ne eti budu ne. Burası İstanbul değil fb maçlarına 5 bin tl 10 bin tl verip kombine alan insanlar var. Sen kombineni 300 500 tlye zor satıyorsun. 2 bin tl verip kaç kombine alan taraftar var. Başkan kimse bu kulübe istenilen yardımı yapmaz çünkü paranın nereye gittiği belli olmaz olmuyor. Bu yıllardır oldu böyle. Sen kendin biliyorsun bu takımı borç yatağındayken aldın. Sen biliyorsun durumları güvenmez. Mansur yavaş çok yardım etmez. Ne edecek yardım. Toplayacağınız para size çekirdek parası gelir. Kaç tane holding sahibi fbli var kaç tane ünlü var trilyonları olan insan var fbli gsli bjkli. Acun Ilıcalı cem yılmaz vsvs. Ya başkan ağlanacak durumdayız. Diğer kulüplere göre iyiyiz vsvs diyorsun. NEDEMEK İSTEDİĞİNİ ANLIYORUM AMA ŞUNU DİYİM BY LİGDE EN KÖTÜ DURUMDA OLAN TAKIMIZ. DİĞER TAKIMLAR TRANSFER YAPMAYA BAŞLADI NE YAP ET AVRUPAYA OYNAYAN BİR TAKIM KUR YA DA İSTİFA ET.