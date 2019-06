Yiğiner: "En kısa zamanda problemleri çözeceğiz"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, beIN Sports yayınında takımdan ayrılan Mustafa Kaplan, yeni teknik direktör ve Tyler Boyd hakkında açıklama yaptı.

Mustafa Kaplan'ın ayrıldığıyla ilgili gelen soruya Mehmet Yiğiner, "Mustafa Kaplan hocamıza teşekkür ediyorum. Zor süreçte yanımızda durdu. Biz Bayram Bektaş Hoca ile anlaşmadan önce de yanımızdaydı. Scout ekibinde çalışıyordu. Süreci güzel idare etti. Takımı ligde tutmamızda yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz." dedi.



Ayrılık sürecini anlatan Yiğiner, "Hocamız haliyle takıma takviye yapılıp devam etmek istedi. Birkaç kere oturduk, görüştük. Net bir şeyin olmadığını şu anda kendisine anlattık. Geçen sezon sponsorluk anlaşmalarımızın olmadığını, hatta bizim Tandoğan Tesisleri'ni yenilemek için firmalarla anlaştık. Onu bile yapamadık. Sözleşme yapmadıkları için sıkıntılı bir süreç olduğunu söyledik. 1-2 hafta sonra ne olur, 3 hafta sonra ne olur. Orasını da bilemem. O da bana, "Başkanım sakıncası yoksa ben bu teklifleri değerlendirebilir miyim, görüşebilir miyim?" diye sordu. Ben de dedim ki, "Görüşebilirsin, serbestsin." dedim. Bizim buradaki belirsizliğimiz, hocanın ayrılması için bir sebep olmuştur. Doğrudur. Ankaragücü, 6 sezondur genellikle transfer döneminde ya son 2-3 gün kala transferi açabiliyoruz, ya 1 gün kala. Bazen oluyor ki 2-3 saat kala transferi açıp bitirdiğimiz zamanlar oldu. Bizim kulübümüzün durumu bu." diyerek sözlerini sürdürdü.



"1-2 HAFTAYA KADAR HOCA AÇIKLANIR"



"Mühim olan, kulübümüzün ekonomisini düzeltebilmemiz. Mustafa Hoca geçen sezon bize gelmeden önce nerede çalışıyordu. Bunu değerlendirmek lazım." sözleriyle konuşmasını sürdüren Ankaragücü Başkanı, "2-3 saatlik süreçte, 13-14 tane menajer diyaloğa girmek istedi. Hepsine, "Biraz bekleyeceksiniz, 1 hafta 10 gün hocalarla ilgili tasarrufumuz olmayacak." dedik. Kulübümüzün durumuna göre bir yol haritası çizeceğiz. Çok geç kalmadan, transfer kapanmadan, takımı bir an önce toparlayıp kampa götürüp iyi bir ön hazırlıkla sezona başlama taraftarıyız. Biraz daha seri davranmalıyız. Yine de 1 haftalık süre olacaktır. 4-5 yabancı isim var. Onlar üzerinde değerlendirme yapacağız. Yerli hoca olarak 5-6 isim var. Yani, 10-11 hoca içerisinde Ankaragücü'ne faydalı olabilecek bir teknik direktörle anlamak istiyoruz ama şu an değil. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları çözmemiz lazım. Az bir zamanımız kaldı. Baya bir yol aldık. İyi de gidiyoruz. En kısa zamanda bu problemleri çözeceğiz. Diğer kulüpler açıklamalar yapıyor, her biri milyarlarca lira borç. Bizim o anlamda değerlendirdiğimizde en az borcu olan kulüplerden biriyiz. Süper Lig'deyiz. İnşallah 1-2 haftaya kadar hoca ve transferler ilgili gelişmeler olacaktır. Umutsuzluğa kapılmıyoruz." ifadelerini kullandı.



"TYLER BOYD 2 MİLYON EURO"



Fenerbahçe ile adı anılan Tyler Boyd için Mehmet Yiğiner, "Tyler Boyd için 1 hafta 10 gün içinde karar vereceğiz. Burada biraz herhalde yanlış bilgi var. Biz oyuncuyu kiralık aldık. Bonservisli futbolcumuz değil. Gerçekten güzel oynadı, takıma faydalı oldu. Lige renk kattı. İyi futbolcu. Bu futbolundan sonra bayağı bir bonservis istendi. Meblağlar fazlalaştı. 2 milyon euro bonservis konuşuluyor. Şu an bizim bunu verme şansımız yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.