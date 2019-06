Gençlerbirliği kongresinde gündem maddeleri neler?

Gençlerbirliği'nde 9-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağan kongrenin gündem maddeleri belli oldu.

Resmi gazeteden yayınlanan Genel Kurul ilanının maddeleri şu şekilde belirtildi:

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.06.2019 Pazar günü saat 10.00’da Emniyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 6 Yenimahalle-Ankara adresinde bulunan Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.06.2019 Pazar günü saat 10.00’da Emniyet, Gazetesi Yazar Muammer Yaşar Bostancı Sokak, 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Şura Salonunda aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır. Belirlenen gün ve saatte genel kurula tüzüğümüz gereği katılma hakkı olan üyelerimizin katılımlarını bekler, saygılar sunarız. Dernekler kanunu gereği, Genel Kurula üyelerin bizzat katılması gereklidir.

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama,

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Başkanlık Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)

4. Başkanlık divanına toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi,

5. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6. Dernek gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,

7. Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

a. Yönetim kurulunun faaliyetleri yönünden ibrası,

b. Yönetim kurulunun gelir gider hesapları yönünden ibrası,

9 . Denetim kurulunun ibrası,

10. Derneğin 2020-2022 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

11. Üye giriş aidatı ve yıllık aidatının belirlenmesi,

12. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak ve ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13. Kulüp Onursal Başkanı seçimi,

14. Başkan, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 3 yıl süre ile seçilmesi,

a. Başkan (1)

b. Yönetim Kurulu (18 asil, 9 yedek)

c. Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek)

d. Disiplin Kurulu (5 asil, 5 yedek)

e. Divan Kurulu (20 asil, 5 yedek)

15. Dilek, Temenniler, Kapanış.