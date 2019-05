Sol Kapalı'dan Ankaragücü yönetimine sorular

Ankaragücü tribün gruplarından Sol Kapalı yaptığı açıklama ile kulüp yönetime bazı sorular sordu.

İşte o açıklama ve sorular:

Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla aklında soru işareti olan herkesi defalarca tüm samimi duygularımızla yüz yüze konuşmaya davet etmemize rağmen karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen bir kesim sahte hesapların ardına gizlenerek grubumuzu ve ağabeyimizi attıkları iftiralarla karalamaya çalışmaktadırlar.

Bizleri menfaatçilikle suçlayanların aslında kendi çıkarları için birilerine yaranma isteklerinden dolayı etrafa saldırma ihtiyacı duyduklarının açıkça farkındayız. Ancak kalbine fitneyi bulaştırmamış, kirli hesaplar peşinde koşmayan taraftarlarımızın görüşlerimizi öğrenmek amacıyla bu satırlarımızı dikkatlice okumalarını rica ediyoruz.

Seneler önce net bir şekilde duruşumuzu sergilediğimiz halde kırmızı çizgimiz Ankaragücü’nün menfaatleri söz konusu olduğundan her şeyi bir kenara bırakma kararı almıştık. Ancak geldiğimiz noktada daha fazla susarak Ankaragücü’müzün bir uçurumun kenarında tek başına kalmasına razı olmayacağız.

İş bilmez yönetim koltuk ısrarına devam ederse üzülerek söylüyoruz ki geçmişte yaşadığımız en kötü günlerimize bile hasret kalacağız. Vefadan, nankörlükten bahsedenlerin o günlerde “taraftar” tarafından kurulan grev çadırının yeniden kurulmaması adına gözlerini açmaları gerekmektedir.

Yönetime karşı olan duruşumuza tepki gösterenlerin de soracağımız sorulara ellerini vicdanlarına koyarak cevaplamalarını diliyoruz.

Kahramanmaraş deplasmanındaki fotoğrafımızı dergide teşekkür mesajlarıyla paylaştıktan birkaç gün sonra kardeşlerimize gözaltı yaptıran sen değil misin?

Binlerce kilometre yolu cebimizden, dişimizden tırnağımızdan arttırarak gittiğimiz o günlerde bizlere keneler, avantacılar diye iftira atmadın mı?

Tepkisini dile getirmeye gelen taraftarımızın kafasına tesislerde silah dayatmadın mı? Kendi taraftarını tenekeler, %5’lik kesim diye ayrıştırmaya çalışmadın mı?

Diktatörlüğe soyunup tribünümüzü defalarca kez kapattırmadın mı? Bugsaş maçında dolmuş ve taksi şoförlerine oluk oluk bilet vermedin mi?

Tribünümüze soktuğun sarı atkılılar kimdi? Gerçek takımları ne idi?

Ankaragücü’nün toplam borcunu biliyor musun?

Biliyorsan, neden tam rakamı açıklayamıyorsun?

Her gün siyasileri ziyaret ederek Ankaragücü üzerinden neler talep ediyorsun?

Gelirinin Ankaragücü’ne bağışlanması için verilen Belko Air’in gelirleri nerede?

Süper Lig’e çıktığımızda kulübe giren milyonlarca lira nerede?

Hangi iş bilen adam iki devrede iki farklı takım transfer yapar ve hiçbir topçunun parasını ödemeden hepsini elinden kaçırır?

Bu futbolcular alacakları için bizleri şikayet etmeyecek midir?

Bir zamanlar futbolcu fabrikası olarak bilinen alt yapımızı getirdiğin rezil durumdan memnun musun?

Alt yapıdaki kardeşlerimizi İstanbul’a sattığın için utanmıyor musun?

MKE Ankaragücü, Mehmet Yiğiner’e kaç lira borçludur?

Denizlispor bile Süper Lig’e çıktığı an 5 milyonluk sponsor buluyorken, geldiğin günden beri Ankaragücü’ne kaç tane sponsor buldun?

Sponsorların sana güvenmediği için kulübün kapısını çalmadıkları söylentileri hakkında ne düşünüyorsun?

Hala Melih Gökçek’in getirdiği topçuların paralarını ödüyoruz açıklaması yapıyorsun ancak kendinin parasını ödemeden gönderdiğin futbolculardan bahsetmiyorsun. Senden sonra gelenler de senin döneminden kalan futbolcu borçlarını ödemeyecek mi?

Ankaragücü başkanı olmadan önceki mal varlığın ile olduktan sonraki mal varlığını bizlerle paylaşır mısın?

Bugüne kadar yaptığınız tek vizyonlu işi bizlerle paylaşır mısın? Bankalara olan net borcumuz ne kadardır?

Ne kadar faize mahkum bırakıldık? Belediyeleri eğer para göndermezseniz taraftar caddeye inecek diye tehdit etmediniz mi?

Eğer etmediyseniz yanınızdaki yöneticiler neden bize böyle söyledi?

Hayatında bir kez bile göremeyeceğin insanlarla Ankaragücü taraftarı sayesinde bir araya gelmedin mi?

Önce boy boy fotoğraflar çektirip, ardından muhattap almıyoruz açıklaması yaptığın Melih Gökçek’in davaları ne durumdadır? Dava zaman aşımına uğradıktan sonra mı gideceksin?

Amacını açıklar mısınız? Genel Merkez’e çevirdiğin Ankaragücü’nü daha ne kadar siyasetin dibine batıracaksın?

İş bildiğinizi savunuyorsan neden Galatasaray başkanını arayarak yapman gerekeni soruyorsun?

Güç merkezi değiştikçe neden sen de değişiyorsun?

Transfer yasaklarını cebinden vererek mi kaldırdın?

Yoksa seçim döneminde siyasiler tarafından mı kaldırıldı?

Bizler daha yüzlerce maddeyi daha peş peşe sıralayabiliriz ancak senin bu sorulardan birkaçına bile cevap verebileceğini düşünmüyoruz. Ankaragücü adı altında yapamayacağın kadar büyük reklamlar yaptın. Ulaşamayacağın itibarı, göremeyeceğin paraları gördün.

Bizlere teşekkür edeceğine kişisel menfaat sağlamakla suçluyorsun.

Madem kişisel menfaatlerimiz için hareket ediyoruz senelerce deplasman gideri adı altında gönderdiğin paraları neden onlarca kez elimizin tersiyle ittik?

Tarih, doğruları bir gün ortaya çıkaracak. Haklıyı da haksızı da gösterecek. Kabul etsenizde etmesenizde takımı buralara kadar büyük Ankaragücü taraftarı getirmiştir. Vefanın gösterileceği tek yer Ankaragücü taraftarıdır. Bizler her yanlışına susan, karşında esas duruşta bekleyen yöneticiler ve yalakalarından değiliz. Doğrularımızı her yerde korkmadan savunacağız. Artık bu kulübe zarar veriyorsun, Ankaragücü’nü rezil ediyorsun. Daha fazla ısrar etme, onurunla istifa et!