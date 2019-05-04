Ankaragücü, son dakikada VAR'a takıldı!

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.
İlk 17 haftasını son sırada tamamladığı Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını dahi ortaya koyan Çaykur Rizespor, önce öne geçip sonra geriye düştüğü MKE Ankaragücü deplasmanından 1 puanla dönüyor.
27. dakikada Dario Melnjak’ın ceza sahası sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Çaykur Rizespor deplasmanda öne geçti. İlk yarı Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.
Beraberlik golü 59’da geldi. İlhan Parlak’ın ceza sahası yayının hemen dışından vuruşu ev sahibi ekibe beraberliği getirdi.
85. dakikada Michal Pazdan, MKE Ankaragücü'nü öne geçiren golü attı.
Normal sürenin son dakikasında hakem Suat Arslanboğa, "VAR" kontrollerinin ardından Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Çaykur Rizespor adına topun başına geçen Vedat Muriqi, skora tekrar denge getirdi ve maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü 37, Çaykur Rizespor ise 40 puanda yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Saymak'ın vuruşunda kaleye giden topu son anda Pazdan önledi.
17. dakikada Boldrin'in sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
27. dakikada konuk ekip öne geçti. Melnjak'ın sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada top doğrudan ağlarla buluştu: 0-1
45+3. dakikada Melnjak'ın sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasındaki Mustafa Saymak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada Mehmet Sak'ın soldan yaptığı ortada uzak direkte Orgill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
59. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sacko getirdiği topu arka direkteki İlhan Parlak'a aktardı. Bu futbolcu altıpas içinde kayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
61. dakikada ceza yayının hemen önünde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın ellerinde kaldı.
73. dakikada Samudio'nin yaklaşık 20 metreden yerden attığı şutta top direkten oyun alanına döndü.
85. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte boş pozisyonda kalan Pazdan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
90+1. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Sedat Ağçay'ın ceza sahası içinde Samudio'yu düşürmesiyle hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muric, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
Karşılaşma, 2-2 sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, Esat Sancaktar, İsmail Şencan
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 57 İlhan Parlak), Sacko, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 10 Moulin), Boyd, Canteros, Orgill (Dk. 75 Sadaev)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (Dk. 74 Umar), Samudio, Boldrin (Dk. 90+1 Abdullah Durak), Mustafa Saymak (Dk. 67 Saadane), Muric
Goller: Dk. 27 Melnjak, Dk. 90+1 Muric (penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 59 İlhan Parlak, Dk. 85 Pazdan (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 14 Musa Çağıran, Dk. 54 Awaziem (Çaykur Rizespor), Dk. 19 Boyd, Dk. 51 Mehmet Sak, Dk. 58 Cebrail Karayel, Dk. 67 Moulin, Dk. 90 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.