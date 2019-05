Ankaragücü, son dakikada VAR'a takıldı!

1

Profesor Oklitus

5 Mayıs 201901:54

Son penalti oyle bir pozisyonki oynanan lige gore verilebilirde verilmeyebilirde..o pozisyon Ingiliz liginde penalti olmaz cunku ingiliz liginde penalti icin hakedilmis olmasi inanci ile hakem karar verir. Oyle ucuza onumde kolu gordum dalayim ile penalti vermiyor ingilizler Italyada Ispanyada Turkiyede benzeri rakip ile isaret parmaginin ucu temasinda bile yerlerde yuvarlanmak gibi bir sahtekarligin odullendirildigi liglerde ise verilmesi buyuk ihtimal. Hani asil garip olan hakemin ve yan hakemin her iki VAR pozisyonunda pozisyonlari kacirmis olmalari. Yan hakem acik ofsayti gorememisse, Orta Hakem Boyd un pozisyonunda temas olmasi sebebiyle kart vermemesi gereken yerde Simulasyondan kart vermis VAR in 2 dakika sonra verdigi penaltiyi kacirmissa Super Ligde hakem ve yan hakem olacak kaliteye sahipmidir?? Boyle bir ligde bir Varmis bir Yokmus birseyler oynanir ama sahada olmaz masa basinda ekran onunde, mikrofonla olur..olmadi Tff nin kapali kapilari ardinda olur..Burasi Turkiye her an hersey zaten olur...Ahlaksizligi normal karsiladikca sonumuzda hep ayni olur..