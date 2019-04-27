Mehmet Yiğiner: "Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 28 Nisan Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü, Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir takım olduklarını ve kora kor oynayacaklarını belirtti.

"Ben geçen de söylemiştim bizim için 5 maç önemli. Belki bu hafta Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz ama kağıt üzerinde her ne kadar Beşiktaş favori gösterilse de biz de favoriyiz. Orada biz kora kor oynayacağız. Biz her zamanki oyun mantalitemiz sahaya sürerek oyuncularımıza da gereken bilgileri aktardık. İyi bir takımız onlar da iyi takım. Onların kendilerine göre bir hedefi var bizim de kendi hedeflerimiz var. İyi bir maç olacak, biz oraya puan için gidiyoruz. Ligdeki hedefi söylediğimiz zamanda 36 puanımız var ben her zaman barajın 38-39 olacağını söylüyordum ama barajın daha da düştüğünü yaptığımız hesaplamalara göre yani 37 olacak gibi görünüyor."

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Kaplan oyuncularının işin ciddiyetinde olduğunu söyledi.

"Beşiktaş maçında bizim 6-7 oyuncumuz ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacaklar. Bu da bizim için bir avantaj Beşiktaş'ın iyi yönleri, etkili oyuncuları var. Biz onlara her türlü önlemi almış durumdayız. Oyuncularımıza bunları da anlattık. Yaptığımız analizlerle onlara Beşiktaş'ın önemli oyuncularını da gösterdik. Yani biz Ankaragücü olarak en son İstanbul'da Ersun Yanal döneminde kazanmışız. Galibiyetimiz yok ama inşallah bize nasip olur. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Rakip kim olursa olsun biz onun üzerine yapıyoruz. Bu Beşiktaş maçı için de geçerli önümüzdeki hafta oynanacak Rize maçı için de geçerli geçmişte oynadığımız maçlar için de geçerli. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. Sahada varını yoğunu veriyorlar. Böyle olunca da saha içerisinde kenetlenen bir oyuncu grubu ile istediğimiz skorları alıyoruz. Bugüne kadar 36 puan iyi bizim için ama biz kalan maçlarda puanlarımızın üzerine puanlar koyup bir an önce bu ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Bizim bir Djedje sakat geçen haftaki Konya maçından dolayı. Beşiktaş maçında oynatamayacağız. Moulin'in de sezon başından beri olan tendon sakatlığından dolayı hafta içi sıkıntı yaşıyoruz ama onu 21 kişilik maç kadrosuna alacağız orada ondan da faydalanacağız onun dışında bir eksiğimiz yok. Biz de kim olursa olsun onun yerine oynayacak oyuncu mevcuttur."

İlhan Parlak: Beşiktaş'ın açıklarını biliyoruz 3 puan alabiliriz

MKE Ankaragücü Takım Kaptanı İlhan Parlak, Beşiktaş deplasmanının zor bir deplasman olduğunu ifade etti.

"Bizim için zor geçeceği kesin ama bizim de son haftalarda iyi form yakaladığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın arkada verdiği açıkları iyi değerlendirebilirsek Beşiktaş gibi zor bir deplasmandan 3 puan ile ayrılabiliriz. O yüzden bu haftaki çalışmalarımızı o yönde geliştiriyoruz. Beşiktaş kendi sahasında baskı kuruyor rakiplerine ama arkada geniş açıklar verebiliyor."

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Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, takımın deplasmanda yapacağı maçı değerlendirdi.

"Takımızın antrenman temposundan memnunuz futbolcu arkadaşlarımız gayet istekliler arzulular zaten son haftalarda da takım olarak güzel futbol oynuyoruz. İyi de hazırlandık inşallah. Beşiktaş maçından puanlarla dönmek istiyoruz bunun için gideceğiz. Biz de iyi bir ekibiz. Özellikle ligin ikinci yarısına iyi başladığımızı düşünüyorum. Puan veya puanlar alırsak galibiyet alırsak bizim açımızdan çok da sürpriz olacağını düşünmüyorum, iddialıyız."