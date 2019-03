Murat Cavcav: "Ankaralılar ile emin olun şahlanırız"

Spor Toto 1. Lig'de zirve ortağı olan Gençlerbirliği, kalan 8 haftada hata yapmak istemiyor. Takımın kan değişimine ihtiyacı olduğunu ve bunun olumlu etkilerini gelecek maçlarda göreceklerini belirten Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Milliyet Ankara'dan Orhan Kemal Erkılıç'a açıklamalarda bulundu.

Efsane Başkan İlhan Cavcav ile kendisinin karşılaştırılmasına, "Onun yerini doldurmak mümkün değil" cevabını veren Murat Cavcav, Eryaman Stadyumu'ndaki maçlara ise tüm Ankaralıları davet etti.

Efsane Başkan İlhan Cavcav'ın ardından Gençlerbirliği'nde kendi başkanlık sürecinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Babam Gençlerbirliği'ne 40 yıla yakın başkanlık yaptı, nur içinde yatsın. Son zamanlarında hastalığı nedeniyle zor günler yaşadı. O dönemde başkan vekilliği görevini bana verdi. Sonra da 2-3 gün içinde aramızdan ayrıldı. Tabii ki bu görevi almak büyük bir sorumluluk ve onun yerini doldurmak da mümkün değil. Hayatını futbola adamış bir spor adamı İlhan Cavcav, 40 yıl, dile kolay. Türkiye'de bu kadar uzun süre başkanlık yapan bugün bir başkası yok. Ondan sonra bu görevi almak benim sorumluluğumu arttırdı.

Sezona iyi başladık

Hiçbir zaman istemezdim ama oldu ve ligden düştük. Bu hepimizi, özellikle de beni çok üzdü. Futbolun içinde olan şeyler ama bu büyük şanssızlığı yaşadık. Düşmememiz gerekiyordu. Kadromuz da iyiydi ama maalesef böyle bir talihsizlik başımıza geldi. Ancak bir an evvel toparlanmamız ve doğru kararlar almamız gerekiyordu. Biz de tanıdığımız, bildiğimiz Erkan Sözeri hocamız ile anlaştık ve sezona iyi bir başlangıç yaptık.

Nazar değdirdik!

Sezonun ilk yarısı 41 puanla bitince "41 kere maşallah" dediniz. Sonrasında ise işler pek yolunda gitmedi. Nazar mı değdi?

İnanın bunu ben de düşünüyorum ama nazar mı değdi bilemiyorum. 4 hafta boyunca yenildik ve 41 puanda kaldık. İyi oynamadığımız, gidişatı iyi görmediğimiz için hoca değişikliği kararı aldık. Erkan hocamıza kariyerinde başarılar diliyorum.

Kan değişiminin olumlu etkisi olacağı düşüncesindeydim. Yönetim kurulu olarak Gençlerbirliği'nde daha önce teknik direktörlük yaparak takımı içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkarmayı başaran İbrahim Üzülmez'in fayda sağlayacak doğru isim olduğu kararını aldık. İbrahim Üzülmez hocamızın yönetiminde 2 haftada 6 puan aldık. Milli maç arasına kayıpsız girmek önemliydi ve bunu başardık. Aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Bu sürede teknik heyetle futbolcular arasındaki iletişim kuvvetlenir. Aradan sonra daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Kadromuzdaki arkadaşların kariyerine ve kalitesine güveniyorum. Herkes sorumluluğunun farkında. Ait olduğumuz Süper Lig'e yükselerek, Ankara'yı ve camiayı mutlu etmek istiyoruz.

"Memnun değildik"

Teknik direktör değişiminin doğru olduğunu düşünüyorsunuz, peki zamanlaması sizce doğru mu?

Şampiyonluğa oynayan bir takımın, üst üste 4 maçtan puansız ayrılmaması gerekir. O kötü dönemde futbolcuların hocalarına destek olması nedeniyle biz de bekleme kararı aldık. Sahada futbolcularımız mücadele verdiği için biz de beklemeyi tercih ettik. Kazanmaya başlamıştık ancak yönetim olarak futboldan memnun değildik. Toplantı yaptık ve yönetim olarak ayrılık kararı aldık. Değişimin faydalı olacağına inandık.

Sezon sonunda Gençlerbirliği'ni nerede görüyorsunuz?

Takımımıza güveniyoruz

1923 yılında Ankara'da kurulmuş bir Cumhuriyet takımıyız. Tesisi, altyapısı ve hocaları, sahaları ile her şeyimiz dört dörtlük. Evet, ligde zorlu bir mücadele var. Üst sıralardaki tüm takımlar birbirine yaklaştı. Biz camia olarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz.

Öncelik Süper Lig

Sonuç ne olursa olsun takımda gelecek sezon büyük çaplı bir değişim olacak gibi. Yaşı ilerleyenler var, forma bekleyen gençler var. Neler öngörüyorsunuz?

Önceliğimiz Süper Lig'e yükselmek. Bunu başardığımız zaman kadro yapılanmamızı da ona göre değerlendirmeliyiz. Sözleşmesi bitecek oyuncularımız var. Takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu biliyorum ama bakın, Selçuk Şahin yıllarca Fenerbahçe ve milli takımda oynamış tecrübeli

bir isim. Takımın abisi durumunda. Futbolcular çok seviyor. Nobre deseniz sahada olduğu zaman en çok koşan, en çok mücadele eden o. Çok düzgün karakterli, önceliğimiz hedefimize ulaşmak. Sonrasında transfer ve altyapıdan kadromuza kattığımız futbolcularımızla yaş ortalamasını aşağı çekeriz.

"Kimsenin esiri değiliz"

Transfer politikası da yıllardır eleştiriliyor. Kulübün çalıştığı menajerler, tercih edilen isimler camiayı memnun etmiyor. Taraftar altyapıdan daha fazla futbolcu bekliyor. Transfer politikasında bir değişim olacak mı?

Önce altyapı konusuna bakalım. Bugün Türkiye'ye model olmuş bir altyapımız var. Bununla her zaman övündük ve verdiğimiz önemle övünmeye de devam edeceğiz. A takımımızda Mert, Rahmetullah, Berat gibi yetiştirdiğimiz futbolcularımız var. Alt yapımızda, bu takıma ve üst liglere hazırlanan çok sayıda gencimiz var. Sezon sonunda hocamız ile devam ederiz ya da etmeyiz ama altyapı olmazsa olmazımız. Futbolcu piyasasının ne kadar yüksek rakamlara ulaştığını biliyorsunuz. Gençlerbirliği'nin bugün hiçbir kuruma, kuruluşa bir kuruş borcu yoktur. Kendi yağında kavrulan bir kulübüz ve hiçbir yerden maddi-manevi destek almıyoruz. Takım toparlanıp, hedeflerimize ulaştığımızda hocaların da milli takımlara çağrılan bu gençlere fırsat vereceğine inanıyorum. Bu süreçte hocalar riske girmek istemiyor ama Mert'e bakıyorsun, aslanlar gibi oynuyor.

Transfer konusuna gelince... Biz hiç kimsenin, hiçbir menajerin esiri değiliz. Herkesten ihtiyaç duyduğumuz futbolcuyu alırız. Örneğin Skuletic çok eleştirilmişti ama bu futbolcunun bonservis bedeli bize gelmeden önce 4 milyon avroyu görmüştü. Biz de yeniden çıkışa geçer diye düşündük ve kadromuza kattık ama olmayınca 800 bin avroya sattık. Kaybımız olmadı.

Her futbolcu, her transfer tutacak diye de bir kural yok. İstanbul takımları büyük denilen transferler yapıyor ama bunlardan ilk 11’e bile giremeyenler oluyor. Futbolun yapısında, doğasında bu var. Biz de başarısız transfer yapmak istemeyiz. Bir diğer örnek Manu, bakıyorsun yeni takımında öne çıkan, iyi oynayan bir isim. Kabul edersiniz ki futbolcuyu oynatmak da biraz teknik heyetin işi. Transfer için herkesle görüşür, araştırır ona göre adım atarız. Bir menajer geldi, 'Bak bu futbolcu iyi, al başkanım' dedi diye 'Peki alıyorum' demiyoruz ki. Araştırmadan, sormadan, izlemeden, kariyerini incelemeden transfer yapılmaz. Kulübün parasını çok dikkatli harcamak zorundayız. Süper Lig ile 1. Lig arasında gelir anlamında büyük uçurum var. Buna rağmen biz kadromuzda büyük bir değişime gitmedik. Herkes elinden geleni yapıyor. Hedefe oynamanın havası da farklıdır. Futbolcular, her maça farklı bir stresle, psikolojiyle çıkıyor.

Süper Lig hedefi gerçekleşirse elbette şartlar daha farklı olacaktır ama kulübün sponsorluk çalışmaları ne durumda?

Şu an bir gelişme yok maalesef ama Süper Lig'e yükseldiğimiz zaman görüşmeler olacaktır.

"Daha güçlü oluruz"

Altyapı modeli olan bir kulüp Gençlerbirliği. Buradaki gençleri, aileleri ile tribünlere çekebilir miyiz?

Bin 500'e yakın öğrencimiz var. 7 yaşından 14 yaşına kadar çocuklarımız tesislerimizde futbol eğitimi alıyor. Formalarını giymiş evlatlarımız ve velileri maçlarımıza gelseler ve tribünde bizi destekleseler biz daha güçlü oluruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına destek oluyoruz. Hepsi gelecekte futbolcu olamayabilir ama biz hepsinin iyi bireyler olmasını istiyoruz. Futbolun yanı sıra onlara bu yönde de eğitimler veriyoruz. Maçlarımıza gelsinler ve tribündeki centilmenliği, dostluğu görüp öğrensinler.

Velilerimizden rica ediyoruz.

Çocuklarını Gençlerbirliği alt yapısına getirdikleri gibi maçlarımıza da getirsinler ve o heyecanı yaşamalarını sağlasınlar.

Taraftarlara, altyapıya seslendik. Kalan 8 hafta için teknik heyet ve futbolculara ne demek istersiniz?

Gençlerbirliği çok değerli bir külüp. Süper Lig'e sezon sonunda dönmemizin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Teknik heyet ve futbolcularımız üzerlerine düşeni yapacaktır. Onlara sonuna kadar güveniyoruz. Hepsini çok seviyoruz ve hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Geçmiş dönemde siz de farklı spor branşlarıyla uğraştınız. Bugün spor yapmaya fırsat buluyor musunuz?

Maalesef eskisi kadar fırsat bulamıyorum ama imkanım oldukça yürümeye ve yüzmeye çalışıyorum.

Tribünlerdeki taraftar sayısından memnun musunuz ve taraftar gruplarına bakışınız nasıl?

Kulüpler için taraftar 12. adamdır. Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş bir kulübüz. Ama bu konuya gerçekten çok üzülüyoruz. Ankara'da şampiyonluğa oynayan bir takım, Eryaman gibi yeni açılmış, mükemmel bir stadyumda mücadele ediyor ama 10 TL'lik bileti alan yine belli sayıda bir taraftar topluluğu. Stadyumda emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Maç biletleri, kombinelerimiz çok ucuz. Öncelikle Bolu maçımız, sonrasında da Süper Lig için oynayacağımız hedef maçlarımızda taraftarımıza ve Ankaralılara çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin arkadaşlar, bu takımı yalnız bırakmayın. Ulaşımı da kolay bir stadyumda oynuyoruz. Biz tüm taraftar gruplarımızı seviyoruz. Onlar bizi yalnız bırakmasın, Ankaralılar da destek olsun. MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de kentimizi temsil edelim. İstanbul'un kaç takımı var görüyorsunuz. Ben tüm başkentlileri kalan maçlarda bizi desteğe davet ediyorum. Tribünleri dolduran taraftarlarımız ve Ankaralılar ile emin olun şahlanırız.