Kulusic ve Altay, temkinliliği elden bırakmıyor

BB Erzurumspor’u son saniyelerde bulduğu golle 2-1 yenen Ankaragücü’nün oyuncularından tecrübeli defans oyuncusu Ante Kulusic ve genç file bekçisi Altay Bayındır, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ante Kulusic: “6 puan niteliğindeydi”

Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın defans bölgesindeki vazgeçilmez isimlerinden olan deneyimli oyuncu Kulusic, “Bizim için çok önemli bir maçtan galibiyet ile ayrıldık. 6 puan niteliğindeki bir maçı kazandık. Biraz yukarı çıktık, İnşallah böyle devam eder. İkinci yarıda yapılan bir transferlerle iyi bir takım kuruldu. Çok güzel mücadele ediyoruz. Kalan maçlarımız da zor geçecek” dedi.

Altay Bayındır: “Her maçımız final”

Genç yaşında olmasına rağmen takımın kaptanlığına kadar yükselen Altay Bayındır, “Hafta içinde bu maçı kazanmak için çok çalışmıştık. Sahaya da bu özverimizi yansıtınca kazanan taraf biz olduk. Daha 11 maç var, bu maçları da iyi şekilde geçip hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz. Her maçımızı final niteliğinde görüyoruz. Her rakibe karşı iyi konsantre olup her maçtan puan ya da puanlar almak istiyoruz” diye konuştu.