Adnan Şentürk: "Yönetimi ve altyapısı sağlam bir kulübüz"

İkinci Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ilk yarıda yaptığı çıkışı, ikinci yarıda da sürdürmeyi hedefliyor. Sezon başında oynadığı 3 maçı kaybeden ve sıfır puanla son sıraya inen siyah-beyazlılar, Teknik Direktörlüğe Adnan Şentürk’ü getirdikten sonra, büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi ve 20 puan toplayıp, devreyi 12. basamakta tamamladı. Göreve geldiklerinden sonra hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda çok iyi mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

“Kaygılı, güven duygusu zedelenmiş bir takım vardı. Oyuncularla konuştuk, ortak noktada buluştuk ve daha iyi olacağımıza hepimiz inandık. Bu ekip, bunu başarır, tırmanışa geçer dedik. Bu süreçteki 14 maçta, 20 puan topladık. Daha fazlasını da alabilirdik. Bazı maçlarda, çok basit puan kayıpları yaşadık.”

İKİ OYUNCU TRANSFER ETTİK

Kupada İstanbulspor’u eledik. Bir üst turda, Süper Lig ekibi Malatyaspor karşısında iki maçta da daha iyi oynayan, daha net pozisyona giren bizdik, rakibin tecrübesine kaybettik. Takım bize her zaman umut verdi. İkinci yarıya girerken, iki oyuncu transfer ettik. Kaleye Mert’i forvete de Ankara Demirspor’dan, ümit milli eski talebem Ahmet Sarı’yı aldık. Bazı genç oyuncuları, deneyim kazanmaları için farklı kulüplere gönderdik.”

“Etimesgut Belediyespor’un, hem ekonomik hem de idari anlamda, doğru planlanmış çok güçlü bir yapısı var. Tam donanımlı tesisimiz kısa sürede tamamlanacak. Borçsuz, tüzüğü tüm kulüplere örnek olacak, yönetimi ve altyapısı sağlam bir kulübüz. Başkanımız Hasan Kartal, bizimle her zaman yakından ilgileniyor, her isteğimizi karşılıyor. Belediye başkanımız Enver Demirel de her türlü desteği sağlıyor. Genç yaş ortalamasına sahip bir takımız. Biz, bir iskelet oluşturmaya, takım kadrosunu sağlam bir temel üzerine oturtmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, güçlü organizasyona sahip olan kulüp, geleceğe çok daha umutla bakacak, hedefini belirleme konusunda çok daha iddialı olacak.”

ZORLU RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

“Zor bir gruptayız. Şehir takımlarının ağırlıklı olduğu bir grup. İkinci yarıya girerken, son 5-6 basamakta bulunan kulüpler bile çok büyük paralar harcayıp, kadrolarını değiştirdi. Hedef olarak çıtayı yükseğe koyduk. Deplasmanda Kırklareli maçıyla ikinci devreye başlayacağız. İlk yarıdaki çıkışımızı sürdürüp, üst gruba yaklaşmak ve onları yakalamak için çaba harcayacağız. Her takım için ikinci yarı daha zor geçecek. Biz, hedeflerimiz doğrultusunda, gerekli plan ve programımızı yaptık.”