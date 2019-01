"Mustafa Denizli, bizi şampiyon olacağımıza inandırdı"

Kasımpaşa’nın Tunuslu futbolcusu Syam Ben Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin gelmesiyle, takımdaki havanın değiştiğinin altını çizerek, deneyimli teknik direktörün kendilerini şampiyon olacaklarına inandırdığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’e flaş bir başlangıç yaparak, ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa’da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, TFF'nin Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu.

Başarılı defans oyuncusu, Tunus Milli Takımı hakkında konuşarak, "Dünya Kupası'nda oynamak çok farklı bir tecrübeydi. Ama açıkçası bizim için işler çok istediğimiz gibi gitmedi. İngiltere'den bir puan alabilecekken 90. dakikada Harry Kane'in golüyle maçı kaybettik. Sonrasında bizim için işler daha da karmaşıklaştı. Belçika yenilgisinden sonra Panama'yı mağlup etsek de gruptan çıkamadık. Yine de Dünya Kupası tecrübesi yaşamak güzeldi" şeklinde konuştu.

"Beni ilk olarak Kemal Özdeş keşfetti"

Kasımpaşa’ya transfer sürecini anlatan Youssef, kendisini ilk Kemal Özdeş’in keşfettiğini ifade ederek, "Beni ilk keşfeden kişi o dönemki teknik direktörümüz Kemal Özdeş'ti. Ama açıkçası Kemal Hoca beni izlemek için gelmemişti. Mısır'daydık ve Kemal Hoca da Trezeguet'yi izlemeye gelmişti. Ancak benim de performansımı beğenmiş. Kasımpaşa'da oynamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de biraz düşünüp araştırdıktan sonra olumlu cevap verdim. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Gelip tesisleri gezdikten sonra da transfer teklifini kabul ettim. Kasımpaşa'nın tesisleri tek kelimeyle muhteşem" açıklamasını yaptı.

"Kasımpaşa’da her şey gerçekten muhteşem"

Lacivert-beyazlı ekipte yakalanan olumlu havayı anlatan Tunuslu savunmacı, geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşamadığını söyleyerek, "Takıma çok çabuk adapte oldum. Çünkü Kasımpaşa'daki her şey gerçekten muhteşem. Bir futbolcunun isteyebileceği her imkan var bu kulüpte. Tesisler muhteşem, teknik ekip çok iyi, çalışanlarla iletişimim harika. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarlarımız bizi destekliyor ancak baskı yüksek değil. Bu bazen takım için iyi bir durum olabiliyor. Bu yüzden de Kasımpaşa'da bugün başarılı bir tablo sergiliyoruz. Ama bazen taraftar baskısını da özlemiyor değilim" diye konuştu.

"Türkiye’de taktiksel açıdan çok varyasyon yok"

Süper Lig’i değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol sadece atak üzerine kurulu. Tabii herkesin kendi görüşü farklı olabilir ve şu an söyleyeceğim konuda yanlış da anlaşılmak istemem. Ama ben hayatımda ilk kez bir hocadan, "Yediğimiz golden daha fazlasını atmamız gerekiyor" diye bir cümle duydum. Evet, çok gol atmak önemli ama taktiksel açıdan çok fazla varyasyon yok Türkiye'de. Ben bir defans oyuncusuyum ve öncelikle gol yememeyi düşünürüm. Bu açıdan bakınca burada durum farklı. Diğer ülkelerde daha çok taktiğe önem veriliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki ortamda her şey futbol oynamaya müsait"

Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 4. Sırada tamamlayan Kasımpaşa’nın gidişatını değerlendiren Youssef, “İyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Yapabileceklerimize inanıyoruz. Takımdaki ortamda her şey futbol oynamaya müsait. Tesisler, stat, taraftar, personel, yönetim gibi her etken aslında bizim iyi futbol oynamamız için dizayn edilmiş gibi. Bu yüzden de başarılı oyun ve iyi sonuçlar geliyor” değerlendirmesini yaptı.

"Denizli, çok tecrübeli bir adam"

Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin gelmesiyle takımdaki havanın değiştiğini vurgulayarak, "Mustafa Hocanın gelişiyle birlikte takımda çok farklı bir hava yaşandığı kesin. Gerçekten çok tecrübeli ve ne istediğini bilen bir teknik adam. Sahada bir şey anlatırken vücut diliyle bile istediği mesajı oyunculara verebiliyor" açıklamasında bulundu.

"Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı"

Ben Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin şampiyonluk sözleriyle ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu kadar bilgili ve tecrübeli bir teknik adam bu sözü söylüyorsa tabii ki derinlemesine düşünmek gerekir. Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Takıma bu inancı verdi. Bugün oyuncusundan personeline kadar herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor. Ama bu çok kolay bir şey değil. Ligdeki büyük takımlar şu an için kötü durumda. Ama eminim ki ikinci yarıyla birlikte bu takımlar da çıkışa geçip, yarışa dahil olacaktır. Lig uzun bir maraton ve bu maratondan başarıyla çıkabilmek için de büyük bir istikrar gerekiyor. Mustafa Hoca şampiyonluklara alışkın bir isim. Bu süreçle nasıl baş edeceğini biliyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ligin ikinci yarısının çok daha zor ama bir o kadar da zevkli geçeceğini düşünüyorum."