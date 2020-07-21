Ankara Demirspor gümbür gümbür geliyor 2-1

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. 29. dakikada Süleyman Güneş'in yerden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Tahir Babaoğlu, Başkent ekibini öne geçirdi.

72'de Sakaryaspor'da Onur Eriş'in şutu üst direkten döndü. 81'de savunma arkasına sarkan Tahir Babaoğlu, rakibinden şık bir çalımla kurtuldu ve plase vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı. Mücadelenin son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın golüyle umutlansa da beraberlik sayısını kaydedemedi. Karşılaşmayı kazanan Ankara Demirspor, yarı final maçında cuma günü saat 20.00'de Tuzlaspor ile karşılaşacak.