Ankara Demirspor gümbür gümbür geliyor 2-1

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. 29. dakikada Süleyman Güneş'in yerden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Tahir Babaoğlu, Başkent ekibini öne geçirdi.
72'de Sakaryaspor'da Onur Eriş'in şutu üst direkten döndü. 81'de savunma arkasına sarkan Tahir Babaoğlu, rakibinden şık bir çalımla kurtuldu ve plase vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı. Mücadelenin son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Sakaryaspor, 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın golüyle umutlansa da beraberlik sayısını kaydedemedi. Karşılaşmayı kazanan Ankara Demirspor, yarı final maçında cuma günü saat 20.00'de Tuzlaspor ile karşılaşacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.