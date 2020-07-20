Ankara Demirspor çeyrek finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak

TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselecek son takım Play-Off maçlarının ardından belli olacak. Kırmızı Grup'ta topladığı 57 puanla sezonu 2. sırada bitiren Ankara Demirspor ile 51 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alt liglerin tescil edilmesine tepki göstererek profesyonel şubesini kapatan Ankara Demirspor yönetimi geri adım atmış ve takımı Play-Off'lara götürme kararı almıştı.

Başkent ekibi, Play-Off'larda mutlu sona ulaşıp TFF 1. Lig'e yükselmek istiyor. Üst üste 2 final kaybeden Sakaryaspor ise galibiyete uzanıp, final öncesi ilk adımı atmanın peşinde. Son 10 yıldaki Play-Off maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanan ve 3 kere üzüntü yaşayan Sakaryaspor, katılacağı son Play-Off’larda şampiyonluğu hedefliyor.

Mardan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği 90 dakika A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ankara Demirspor - Sakaryaspor maçının kazananı, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelesinin galibi ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.