Osmanlıspor işini iyice zora soktu...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Şişmanoğlu (2) ve Ibrahim Sissoko atarken, Osmanlıspor'un tek sayısını ise Merthan Caner Öztürk kaydetti.
Osmanlıspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya, Ayuk, Halil İbrahim Esen (Dk. 67 Batuhan Yılmaz), Doğukan Efe, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Berk Yiğit Karadağ)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 71 Merthan Açıl), Cenk Ahmet Alkılıç, Mucahit Albayrak, Scuk, Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 86 Emrah Başsan), Hamroun (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 79 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 36 Sissoko, Dk. 39 ve Dk. 70 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Ali Ülgen, Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.