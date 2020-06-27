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Osmanlıspor işini iyice zora soktu...
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OSMANLISPOR İŞİNİ İYİCE ZORA SOKTU...

Osmanlıspor işini iyice zora soktu...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Şişmanoğlu (2) ve Ibrahim Sissoko atarken, Osmanlıspor'un tek sayısını ise Merthan Caner Öztürk kaydetti.

Osmanlıspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya, Ayuk, Halil İbrahim Esen (Dk. 67 Batuhan Yılmaz), Doğukan Efe, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Berk Yiğit Karadağ)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 71 Merthan Açıl), Cenk Ahmet Alkılıç, Mucahit Albayrak, Scuk, Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 86 Emrah Başsan), Hamroun (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 79 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 36 Sissoko, Dk. 39 ve Dk. 70 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Ali Ülgen, Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

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Adige
27 Haziran 202022:45
Amatöre kadar yolun var yallah
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