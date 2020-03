İsmet Taşdemir: Tamamen bireysel hatalar sonucu maç kazanamadık

Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında,İsmet Taşdemir, "Geldiğimizden beri yaşadığımız aynı senaryoyu bir kez daha yaşadık. Rakip 10 kişiyken de 11 kişiyken de bir kez ceza sahasına doğru düzgün girmedi. Öne de geçtik, özellikle ilk yarıda 2-3 net pozisyonumuz vardı" şeklinde konuştu.

Bireysel hatalar nedeniyle karşılaşma sonunda galip gelemediklerini ifade eden Taşdemir, "Sezon başından beri tamamen bireysel hatalar sonucu maç kazanamadık. Her şeye önlem alabiliyorsun ama bireysel hatalara alamıyorsun. 6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz. Bizim için rakip fark etmiyor. Her takıma karşı mutlaka üstünlük sağlıyoruz ama maalesef bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bunlar devam ettiği sürece canımız daha da çok yanacak. İnşallah kalan 6 haftada olmaz. Yoksa her rakibe karşı kora kor mücadele ediyoruz, hatta çoğunda üstün oynayan bizdik ama maalesef sonuç alamıyoruz." dedi.