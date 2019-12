Manisaspor - Tokatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Manisaspor ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SÜLEYMAN BAHADIR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs



Manisaspor: Yusuf Tekin, Muammer Umut Kezgin, Mehmet Can Kocabaş, Atakan Cidam, Halit Can Yerlikaya, Berk Cambaz, Barış Güner, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Samed Can Kaçar, Vahap Aydemir

Teknik Direktör:

Tokatspor: Mikail Keskin, Berkcan Aytaç, Emrah Taysı, Birkan Yılmaz, Muhammed Şükrü Arslan, Ahmet Talha Yılmaz, Tahir Mert Uzunsakal, Ali Can Özer, Sabrican Nazlı, Ahmet Arı, Mert Yasir Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: SÜLEYMAN BAHADIR, MEHMET KAĞAN BİNGÜL, YUNUS DOĞAN, VOLKAN KIRBAŞ