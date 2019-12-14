Manisaspor - Tokatspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Manisaspor ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SÜLEYMAN BAHADIR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Yusuf Tekin, Muammer Umut Kezgin, Mehmet Can Kocabaş, Atakan Cidam, Halit Can Yerlikaya, Berk Cambaz, Barış Güner, Kubilay İsmail Zihni, İlkay Gül, Samed Can Kaçar, Vahap Aydemir
Teknik Direktör:
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Tokatspor: Mikail Keskin, Berkcan Aytaç, Emrah Taysı, Birkan Yılmaz, Muhammed Şükrü Arslan, Ahmet Talha Yılmaz, Tahir Mert Uzunsakal, Ali Can Özer, Sabrican Nazlı, Ahmet Arı, Mert Yasir Yılmaz
Teknik Direktör:
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Hakem: SÜLEYMAN BAHADIR, MEHMET KAĞAN BİNGÜL, YUNUS DOĞAN, VOLKAN KIRBAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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