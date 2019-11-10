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Keçiörengücü puanını 18'e yükseltti
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KEÇİÖRENGÜCÜ PUANINI 18'E YÜKSELTTİ

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçında, Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası iki takımın teknik adamları basın toplantısı düzenledi.

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Tarihi farkı kaçırdık 

Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Adanaspor maçında maçın başında da söylediğim gibi 90 dakika üstün oynadık. Tarihi farkı kaçırdık, ama geçen hafta ki beraberliği tolere ettik. Bu oyunu daha üst noktalara taşımak istiyoruz. Milli arada eksikliklerimizi gidereceğiz. Bu ligde yeniyiz, biz maç maç düşündüğümüz için averajla şu an 2'inci sıradayız ve takım oyununu bu ligde en iyi oynayan ekiplerden birisiyiz" açıklamaları yaptı. 

İlk yarı oyunumuz çok kötüydü 

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Maçtan önce beklediğimiz skor ve oyun değildi. Özellikle ilk yarı oyunumuz puanı haketmedi. Dar bir kadroyla sahadayız. Yerini doldurmaya çalıştığımız oyuncular yetersiz ve özellikle defans hattımız zayıf. Milli aradan sonra belki de ilk kez tam kadro olabiliriz. Umarım başlangıcı da Giresunspor maçı olur" ifadelerini kullandı.  

 
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