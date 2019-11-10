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Hasan Kartal'dan Klasspor Tv'ye özel açıklamalar
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HASAN KARTAL'DAN KLASSPOR TV'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 1-1 sona eren Kastamonuspor maçından sonra Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu.

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Hasan Kartal'dan Play-Off ve Tesis müjdesi 

Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, “Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var bu dönemde berabere kalmakta fayda var. 2 tane net gol fırsatımız vardı. Bizim takımımız toparladı gibi görünüyor, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Bugün ki şanssızlıktı, kazansak daha iyi olurdu. Önümüzdeki maç Bayburt ile ve inşallah onları yeneriz. Alt liglerde ki hakemler çok iyi olsa onlar da üste çıkar, demek ki yetişmiyor. Okulu mu olması mı lazım, yoksa eğitim mi verilmeli bilmiyorum. Play-off’u zorlarız biz. Tesislerimizde eşyalarda yapıldı ve Süper lig koşullarında bir tesis olacak. Zeminler belediyenin işi ne zaman yapar bilmiyoruz. O tesisler yapıldıktan sonra bizim de 1.lig ya da Süper Lig’de oynamamız lazım” ifadelerini kullandı. 

 
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