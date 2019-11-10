Giresunspor 2 - 1 Osmanlıspor

TFF 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor karşısında ilk yarıda 1-0 öne geçen Osmanlıspor, karşılaşmanın ikinci yarısında yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Osmanlıspor'u ilk yarı öne geçiren golü 13'üncü dakikada Mertcan Caner Öztürk kaydetti. İkici yarı Giresunspor'dan Raul Andrei Rusescu'nun 69'uncu dakikada attığı golle beraberlik sağlandı. Fakat 72'inci dakikada Osmanlıspor'dan Oğuz Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golün sonucunda Ankara temsilcisi, deplasmandan puansız ayrıldı.
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