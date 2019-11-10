﻿
Giresunspor 2 - 1 Osmanlıspor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR 2 - 1 OSMANLISPOR

Giresunspor 2 - 1 Osmanlıspor

Osmanlıspor, Giresun deplasmanından mağlup ayrıldı.

233 Okunma

 TFF 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor karşısında ilk yarıda 1-0 öne geçen Osmanlıspor, karşılaşmanın ikinci yarısında yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 

Osmanlıspor'u ilk yarı öne geçiren golü 13'üncü dakikada Mertcan Caner Öztürk kaydetti. İkici yarı Giresunspor'dan Raul Andrei Rusescu'nun 69'uncu dakikada attığı golle beraberlik sağlandı. Fakat 72'inci dakikada Osmanlıspor'dan Oğuz Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golün sonucunda Ankara temsilcisi, deplasmandan puansız ayrıldı.

 

ETİKETLER #Osmanlıspor
İşte Giresunspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Osmanlı Stadyumu Belediye'ye devredildi
Maça Çeyrek Kala'da neler konuşuldu?
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Osmanlıspor ara vermedi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿