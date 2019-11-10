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Boluspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında Boluspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında Boluspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BURAK ŞEKER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Teknik Direktör:

Bursaspor: Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Wanderson  Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK ŞEKER, SEYFETTİN ÜNAL, ALİ TUNA, MUSTAFA HAKAN BELDER

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