Boluspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 11. haftasında Boluspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BURAK ŞEKER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: İsmail Konuk, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Wanderson Da Sılva, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK ŞEKER, SEYFETTİN ÜNAL, ALİ TUNA, MUSTAFA HAKAN BELDER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.