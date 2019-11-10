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Keçiörengücü 2-0 Adanaspor
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KEÇİÖRENGÜCÜ 2-0 ADANASPOR

Keçiörengücü 2-0 Adanaspor

TFF 1.lig 11. hafta mücadelesinde Aktepe Stadyumu'nda Keçiörengücü, Aktepe Stadyumu'nda Adanaspor'u ağırladı. Keçiörengücü, rakibini 2-0 mağlup etti.

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Aktepe'de yenilmezlik sürüyor 

Keçiörengücü 2-0 Adanaspor 

Keçiörengücü: METİN - ERDİ - SÜLEYMAN - BURAK - MADİNDA - ABDULKADİR - KONE - MENDY - SAMET - CEM - HÜSAMETTİN 

Adanaspor: KARACİC - VELİ - AHMET - UTKU - SİNAN - KAĞAN - ÖZGÜR - FURKAN - RENAN - OKAN - REIS 

31 maçtır Aktepe'de bileği bükülmeyen Keçiörengücü, maça hızlı başladı. Theo Mendy 28. dakikada Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi. 38'de Burak Aydın farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Keçiörengücü'nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarıya Keçiörengücü herhangi bir değişiklik yapmadan başladı. Adanaspor'da ise 2 değişiklik meydana geldi. Kağan yerine Abdulkadir, Renan Diniz yerine Özkan ikinci yarıya başladı. 

70. dakikada Adanaspor'da Okan Kurt sarı kart görürken, 71. dakikada Utku Şen kırmızı kart gördü ve Adanaspor 10 kişi kaldı.  

74. dakikada Adanaspor'da sarı kartı bulunan Okan yerine oyuna Eren dahil olurken, 75. dakikada Keçiörengücü ilk değişikliğine gitti. Burak Aydın oyundan çıkarken, yerine giren isim Uğur Utlu oldu. 

Keçiörengücü tempolu oyununu 2. yarıda da sürdürdü. Mendy ve Madinda ile net fırsatları değerlendiremeyen Keçiörengücü'nde ikinci değişiklik 79. dakikada gerçekleşti. Kone oyundan çıktı, Abdulkadir Kuzey oyuna girdi. 

Maçın son dakikalarına yaklaşırken Aktepe'de takımlarını yalnız bırakmayan Adanaspor taraftarları, takımı ve yönetimi protesto etti. 

Keçiörengücü'nde üçüncü ve son değişiklik 82. dakikada gerçekleşti. Çıkan oyuncu Cem Ekinci, giren oyuncu sakatlıktan yeni çıkan Sertaç Çam. 

Keçiörengücü bu galibiyet ile puanını 11 hafta sonunda 18'e yükseltti. 2 haftalık galibiyet hasretini dindiren Keçiörengücü, BB Erzurumspor ve Akhisar Belediyespor ile puan puana geldi. 

Rakip Adanaspor ise kötü gidişata dur diyemedi ve 8 puanda kaldı. Adanaspor son 5 maçta 3. mağlubiyetini almış oldu.  

 

 

 

 

 

 
Keçiörengücü puanını 18'e yükseltti
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