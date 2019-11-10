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Ümraniyespor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 11. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BAHATTİN ŞİMŞEK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK, DENİZ TURGUT, OĞUZ TERZİ, ERHAN KUTLU

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