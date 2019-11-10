Ümraniyespor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 11. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BAHATTİN ŞİMŞEK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür, Tarık Tekdal
Teknik Direktör:
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Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BAHATTİN ŞİMŞEK, DENİZ TURGUT, OĞUZ TERZİ, ERHAN KUTLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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