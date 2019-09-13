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İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Galatasaray - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Radamel Falcao Garcıa Zarate, Radamel Falcao Garcıa Zarate, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Marıano Ferreıra Fılho, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Marcos Do Nascımento Teıxeıra, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Steven Nkemboanza Mıke Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Syam Habıb Ben Youssef, Harıs Hajradınovıc, Thıam Mame Baba, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Abdul Rahman Khalılı, Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, İlhan Depe, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, ERKAN ÖZDAMAR

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