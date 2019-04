Aytemiz Alanyaspor'dan Josef Sural'a veda

Aytemiz Alanyaspor, bugün hayatını kaybeden Çekyalı oyuncusu Josef Sural için kulübün antrenman tesislerinde tören düzenledi. Törende teknik direktör Sergen Yalçın, Ozan Tufan ve Papiss Cissé başta olmak üzere pek çok isim gözyaşlarına hakim olamadı.

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi.

Alanyasporlu Sural'a tesislerde tören düzenlendi. Gözyaşları sel oldu...

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.

Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma Josef Sural'ın fotoğrafıyla 'Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural' yazılı pankart asıldı. Platformun önüne de cenaze töreninde naaşın konulması amacıyla yine siyah zeminle hazırlanmış masa yerleştirildi. Josef Sural'ın cenazesinin bulunduğu taput bu masaya konulurken, futbolcular ve teknik ekip de siyah kıyafetler giyerek tabutun etrafında sıralandı. Josef Sural'ın ailesi cenaze törenine katılmadı. Sural'ın tabutunun üzerine Aytemiz Alanyaspor bayrağı ve sporcunun forması bırakıldı.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Futbolcular ve protokol üyeleri Josef Sural'ın tabutuna karanfiller bırakırken, aynı kazada yaralanan futbolcularla diğer takım arkadaşları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor kafilesinden Caulker, Djalma, Baiano, Cisse, Welinton, Scakey ve Sural, Alanya'ya dönmek üzere VIP minibüs kiralamış ancak Kayseri'den yola çıkan minibüs şehir merkezine 5 kilometre kala Antalya-Alanya kara yolunda Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrilmişti.

Kazada ağır yaralanan Sural ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili olarak hastaneden yapılan açıklamada Sural'in, hastaneye geldiğinde kafa, göğüs, bacak, kol ve ayak bileklerinde çoklı kırıkları olduğu belirtildi ve şöyle devam edildi: "Ekibimiz hızlı bir şekilde müdahale etti ancak iç kanaması da olan hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok üzgünüz."