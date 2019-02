Alanyaspor Tesisleri'nin temeli atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyaspor Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Alanyaspor için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Herkesin gurur duyacağı bir tesisin temelini attıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hizmetin en iyisi burada. Menderes Türel'e Alanyaspor'umuza kazandıracağı bu hizmet ve tesis için şükranlarımı sunuyorum. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, spor sevdalısı, Alanyaspor ve Antalyaspor sevdalısı olduklarını dile getirerek, spor turizmi için bu tesisin önemli olduğunu vurguladı.

Bu tesislerde milli takımları da ağırlayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Böyle bir tesis olur da milli takım gelmez mi. Alanya, Antalya'mız için bu tesisleri önemsiyoruz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde bu tesisi Alanya'mıza kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu bölgenin evladı ve bakanı olarak memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını, proje üreten, çalışan herkese destek verdiklerini dile getirdi.

Alanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ellerinden gelen destekleri verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Spora da önem veriyoruz. Tüm spor kulüplerimizin her zaman yanında oluyoruz. Her yerde, yurt dışına çıkan tüm sporcularımıza, devletimizin varlığını ve şefkatini hissettiriyoruz. Alanyaspor'umuzun ve Antalya'mızın spor turizminde elde edeceği gelirin ve turist sayısının artması için her şeyi yapıyoruz. Diğer taraftan Akdağ Kayak Merkezi'nde de sona gelindi. Gereken çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı yatırımları da destekleyeceğiz. Yeni golf sahaları yapılacak, veledrom yapılacak. Yeni yatırımlarla turizm 12 aya çıkacak."

Alanya'nın elde ettiği gelirle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olacağına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, bunun için her türlü imkana sahip olduklarını söyledi.

Gazipaşa Havalimanı'nın yolcu sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, havalimanının kapasitesini de artıracaklarını belirtti.

Şehrin değerlerine sahip çıkmak gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Alanyaspor ve Antalyaspor'un başarı üzerine başarı elde ettiğini ifade etti.

Alanyaspor'un 9 yıl önce uçurumda olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Batmış bir takımdı. 2. Lig'deydi ve 3. Lig'e doğru gidiyordu. Finansal durumu berbattı. Kimse de üstlenmedi takımın başkanlığını. Mecburen bu iş biradere kaldı. Ancak 9 senede değil, 3 senede kulübün mali değerlerini iyi duruma getirdi. Tüm Alanyalıların destekleriyle. Şu anda mali işlemleri düzgün, en iyi olan Süper Lig'deki futbol takımıdır. Hiçbir futbolcuya borcu yoktur. Hocalarıyla helalleşerek ayrılmıştır. Taraftarlarımızın centilmenliğini herkes konuşuyor. Bugün herkesin bir takımı var ama Türkiye'deki insanların ikinci takımı Alanyaspor'dur."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalyaspor camiasına dünya çapında önemli bir tesis yaptı ve teslim etti. Şimdi de Alanyaspor'umuza dünya çapında, gıpta edilecek bir tesisi hediye edecek. Çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.