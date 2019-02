Beşiktaş'tan iş birliği anlaşması

Beşiktaş Kulübü ile Dorak Tour arasında Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü katıldı.

Yapılan iş birliğinin Beşiktaş'ı dünyaya tanıtmada önemli bir adım olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Dorak Tur sadece bir bölgede değil tüm dünyada Beşiktaş'ı tanıtacak. Stadı yaparken bir hayalim vardı. Dolmabahçe Sarayı'na gelen tur otobüsleri yollara arabalarını park ederlerdi. 'Burada bir stat yapalım saraya gelenler otobüslerini buraya çeksinler, hem stadı hem sarayı gezsinler' diye niyet etmiştim nasip bugüneymiş. Turlara şeref turu ve semt turu hizmetlerini de dahil edip tüm dünyaya tanıtacağız. Türkiye'ye getirdikleri turistlere Beşiktaş'ın tanıtımını yapacaklar. Asya açılımı için Japonya, Çin, Singapur, Hong Kong, Hindistan'daki ofisleri yardımcı olacak. Beşiktaş'n tanıtım filmleri dünyanın her yerinde dönecek ve 1,5 milyon turiste Beşiktaş filmlerini göstermiş olacağız." diye konuştu.

Bu projenin Türkiye'ye de faydalı olacağını aktaran Orman, "Ahmet Bey 'bütün mahallelere kadar Beşiktaş'ı sokacağız' dedi. En önemlisi kalplere sokmak. Oluşacak bu sinerji kulübümüze ve ülkemize değer sağlayacaktır. Dünya üzerinde yapacağımız tanıtımla ülkemize, kulübümüze değer sağlayacağız. İki senedir uğraşmış olduğumuz 100 milyon taraftara ulaşma hedefimizde önemli bir iş birliği." ifadelerini kullandı.

Orman, turizmde İstanbul'un yeniden hareketlilik yaşamaya başladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Stadın açılmasından sonra Türkiye şanssız bir dönem yaşadı. Stadın yanında patlayan bomba ve terör eylemleri turist ağırlığını aşağı indirdi. Dolmabahçe Sarayı'na 2 milyona yakın turist gelirken bu oran yüzde 10 seviyelerine indi. Bu sene İstanbul'a 15 milyonun üstünde turist bekleniyor. Dolmabahçe Sarayı ve Deniz Müzesi bu bölgedeki turizm faaliyetlerini arttıracaktır. Şanssız süreci geçmek durumundaydık. Şimdi iyi bir sürece gireceğiz. Beşiktaş'ın en önemli şeyi marka değeridir. Her insana dokunmak, herkese Beşiktaş'la ilgili hatıra bırakabilmek en önemlisi. Barcelona maçına gidiyoruz stadın yarısından fazlası turist oluyor. Türkiye'de Beşiktaş'ta bu niye olmasın. Maçlara gelen turistler oluyor ama bu oranı daha yukarı çıkarmak istiyoruz."

Başkan Orman, Japon bir gazetecinin "Japonya'dan başka oyuncular alacak mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu ve yarışmacı olması lazım. Japonya'dan oyuncu olsun diye oyuncu almayız. İyi olması lazım. Kagawa iyi oyuncu, bu hafta sonu onun için de önemli bir maç. Burada kendini gösterecek. Onun da mutlu olacağı, Beşiktaş taraftarının da mutlu olacağı bir sezon olsun istiyoruz. Bunun dışında, Beşiktaş’ın kalitesine uygun bir futbolcu olursa alırız." diye cevap verdi.

Körükçü: "Bu organizasyonla forma satışını 700 bine çıkaracağız"

Beşiktaş'la yaptıkları anlaşmanın kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "Beşiktaş'ı Uzak Doğu'da tanıtmak bizim için ayrı bir mutluluk. Bugünden itibaren hızlı bir şekilde her ülkede her bölgede her mahallede gönüllere ve kalplere dokunacağız ki herkes Beşiktaşlı olsun. Hedefimiz Uzak Doğu'dan 2019'da 500 bin misafir getirip burada gezdirmek. Buraya gelen her misafiri stada getireceğiz, müzeyi gezdireceğiz. Hedef olarak herkese bir forma satacağız. Bu organizasyonla forma satışını 700 bine çıkaracağız. Umarım Beşiktaş'a çok şey katarız. Stat ve müze turunu da program içine koyacağız. Özellikle Beşiktaş turu adı altında programlar yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kapadokya'da bir Beşiktaş balonu yapacaklarını da anlatan Körükçü, "Kartallar yüksek uçar ve Kapadokya'da uçar diyoruz. Kapadokya'da bir balon firmamız var. 1 ay içinde Beşiktaş balonu yaptırıyoruz. Buraya gelen misafirleri ekstra bir parayla balona bindireceğiz. Buradan oluşacak fonu kulübe aktaracağız." diye konuştu.

Japonya'da yaz kampı planladıklarını söyleyen Körükçü, "Gönlümüz Kagawa ile Japonya'da yaz kampı, dörtlü turnuva istiyor. Beşiktaş'ın Çin kampı ses getirdi. Her gittiğimde Beşiktaş'tan olumlu şekilde bahsediyorlar bundan gurur duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.