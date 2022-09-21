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Arif Ölmez'den flaş açıklama...
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ARİF ÖLMEZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA...

Arif Ölmez'den flaş açıklama...

Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, yeni dönemde yönetimde görev almayacağını söyledi. 

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Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, yeni dönemde yönetimde görev almayacağını söyledi. 

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ile görüşen Arif Ölmez, “Pazar günü yapılacak genel kurul öncesinde Niyazi Akdaş ile bir görüşme yaptık. Bu görüşmede yeni dönemde yönetim kurulunda bulunmak istemediğimi kendisine ilettim. Yönetimde olmamam konusunda mutabık kaldık. Çok güzel ve dostça bir görüşme oldu.” ifadelerini kullandı.
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