Gençlerbirliği 'Tuzla' buz oldu! 4-0

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Düşme hattına yakın olan iki ekibin mücadelesinde gülen taraf 4-0'lık skorla Tuzlaspor oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Çekdar Orhan’ın pasında topla buluşan Ahmet Yazar’ın ceza sahasına sağ çaprazdan girerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ’ın hatasında topla buluşan Ezeh’in sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 2-0

41. dakikada Sallilaich’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Barış Alıcı’nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ezeh’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Çekdar topla buluştu. Bu futbolcunun pasında kale önünde müsait pozisyonda Diack’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

45+2. dakikada Ahmet Yazar’ın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınında Ezeh topla buluştu. Bu futbolcunun plase şutunda meşin yuvarlak yakın direk tarafından filelerle buluştu. 4-0

90+1. dakikada Rotman'ın pasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Murat Temel xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx (Samet Asatekin dk. 46 x (Mehmet Coşkun dk. 50 x)), İsmail Konuk xx, Posmac xx (Tayfun Aydoğan dk. 83 ?), Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Diack xxx, Bardhi xx, Ahmet Yazar xxx (Gökhan Akkan dk. 83 ?), Çekdar Orhan xxx (Sedat Şahintürk dk. 72 x), Ezeh xxx

Yedekler: Angeler, Hurşit Demiryürek, Fatih Safran, Ömer Gül, Kulakov

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Gençlerbirliği: Ramazan Köse x, Metehan Mert x, Arda Kızıldağ x (Ömürcan Artan dk. 46 x), Gökhan Gül x, Muhammet Bayır xx, Grechyskin xx(Serdarcan Eralp dk. 74 x), Aksel Aktaş x (Tshibola dk. 46 x), Rahmetullah Beirşbek x (Musa Şahindere dk. 46 x), Sallalich xx, Barış Alıcı xx( Eleke dk. 64 x), Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Ahmet Yazar (dk. 18), Ezeh (dk. 21 ve 45+2), Diack (dk. 42) (Tuzlaspor)