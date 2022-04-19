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Gençlerbirliği, Bursa'dan puanı çıkardı!
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GENÇLERBİRLİĞİ, BURSA'DAN PUANI ÇIKARDI!

Gençlerbirliği, Bursa'dan puanı çıkardı!

Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan kurtulabilmek için şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Spor Toto 1. Lig’de alt sıralardan kurtulabilmek için şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Gençlerbirliği, mücadelenin geneline yakın bölümünde savunma güvenlikli bir oyun sergilerken, her iki ekip de gollük pozisyon üretmekte başarılı olamadı.

18. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun köşe vuruşundan penaltı noktasına gönderdiği topu Luka Capan kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi. Kaleci Ramazan mükemmel uzanıp topu çeldi. Dönen topa Joao Pedro sert  vurdu. Ancak top yan direkten döndü.

90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 31 maçta 39’a, Bursaspor da 31 maçta 32’ye çıkardı.

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2
Hacettepeliler
20 Nisan 202218:19
Düşürdün bizi Avni havettepemiz bitti tarih oldu tarih mor menekşeler bitti artık hesabını verin artık niyazi başkan
1
GB
20 Nisan 202218:11
Bu Bursa ligi en kötü 2 takımından birisidir. Balıkesir ile kaderleri aynıdır. Matematik olarak düşmedilerse de sonuç kaçınılmazdır. Bir puan yerine 3 puan almalıydık. İnşallah o 2 puanı aramayız.
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