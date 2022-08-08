Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne arka kapı oyunları!

Maddi imkansızlıklar nedeni ile transfer yasağını açamayan Gençlerbirliği’ne Trabzonspor arka kapılardan oyun oynanmaya çalışılıyor.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 43 maçta forma giyen ve şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Berat Ayberk Özdemir, yaklaşık 1.5 yıl önce menajer oyunları ile 2.5 milyon euro gibi düşük bir ücret karşılığı Trabzonspor’a satılmıştı. O sezon ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği’nin oyuncuyu bu kadar düşük ücrete satması tepki ile karşılanmış, durum oyuncunun bir sonraki satışında 2.5 milyon euronun üstünden %20 payın olduğu şeklinde anlatılmıştı.

Başarılı futbolcu gösterdiği performans ile hem Trabzonspor’daki hem de milli takımın gözdesi oldu. Adı bir çok kulüple anıldı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City genç oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı medyaya yansıdı. Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek olan Trabzonspor bu teklifi tereddütsüz reddetti. Oyuncunun satılık olmadığını ve gelecek planlarında yer aldığını söyleyen Trabzonspor’dan geçmiş açıklamalarını unutturacak kadar komik bir hamle geldi.

Transfermark’a göre 4.7 milyon euro değeri olan, Championship ekibinin 7.5 milyon euro teklif ettiği oyuncuyu Arabistan ekiplerinden El-İttifak kulübüne 2.5 milyon euro’ya el sıkıştı.

ALDIĞI PARAYA SATIYOR. YERSENİZ!

Trabzonspor’un milli takım forması taşıyan, geçtiğimiz sezon 43 maç formasını giymiş, daha 24 yaşındaki bir futbolcuyu maliyetine Arabistan’a göndermesi akıllara “Gençlerbirliği’nin payı olan %20’yi ödememek için arka kapıdan başka işler mi çevriliyor” dedirtti.

Taylan Antalyalı’nın Erzurumspor’dan Galatasaray’a satışında da benzer bir durumu yaşayan ve süreci mahkemeye taşıyan Gençlerbirliği, yıllarca oyuncu satılışından aldığı çekleri tahsil etmediği Trabzonspor’dan da amiyane tabirle kazık yiyor olması üzerine kulüp yönetiminin olağanüstü toplanarak gerekli görüşmelere başladığı öğrenildi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Gençlerbirliği, 40 milyon TL’yi bulan futbol ailesi borçları nedeni ile transfer yasağını henüz açamadı. Para bulmak için her kapıyı çalan Gençlerbirliği yönetimi, tahminlere göre yasağı kaldırmaya yetecek kadar bir tutarın gizli oyunlar ile elinden alınmaya çalışıldığını düşünüyor.

BERAT AYBERK ÖZDEMİR’İN MENAJERİ KİM?

Berat Ayberk Özdemir, Mustafa Kaplan’ın baskılarına, Hacettepe’de bile oynatmamasına rağmen menajerliğini Erdem Karagöl’e vermemişti. Kaplan’ın Gençlerbirliği’ndeki son günlerinde ne olduysa Özdemir menajerliğini Karagöl’e vermiş, ertesi gün de Trabzonspor’a transfer olmuştu. Kulislerde Mustafa Kaplan ve Erdem Alataş’ın Özdemir üzerinde baskı kurduğu, menajerliğini Karagöl’e vermediği taktirde kendisinin Trabzonspor’a satılmayacağı konusunda tehdit ettikleri konuşulmuştu. Ankara futboluna verdiği zararlarla nam salan Karagöl’ün Özdemir’in El-İttifak kulübüne şaibeli bir rakamla satışının içinde yer aldığını tahmin etmek zor değil.

Klasspor Özel Haber - Bülent Atlas