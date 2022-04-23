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Gençlerbirliği'nde futbolcular ayıp etti, başkan tepki gösterdi!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE FUTBOLCULAR AYIP ETTİ, BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ!

Gençlerbirliği'nde futbolcular ayıp etti, başkan tepki gösterdi!

Gençlerbirliği'nin 2-0'lık galibiyetinin ardından sevinç yarım kaldı.

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Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı Bandırmaspor maçından sonra futbolcuların taraftarla kutlama yapmak yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi tepki çekti. Futbolcular, "Tepkimiz size değil, yönetime" dedi.

Gençlerbirliği'nin kritik Bandırmaspor maçında elde ettiği galibiyetin sevinci yarım kaldı. Sezonun en yüksek sayıda taraftarı önünde oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı-siyahlı futbolcular soyunma odasına gitti. Taraftarlar ise ısrarla futbolcuları sahaya davet etti.

Bazı yöneticilerin çabasıyla 9 futbolcu 5 dakika kadar sonra sahaya geri döndü ve kendilerine tepki gösteren taraftarın yanına gitti. Futbolcular, içeriye erken gitmeleriyle ilgili olarak,"Tepkimiz sizlere değil. Yönetime tepki göstermek için bu yolu seçtik" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Gençlerbirliği’nde futbolcuların 2-0 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından sevincini taraftarla paylaşmak yerine soyunma odasına gitmesine kulüp başkanı Niyazi Akdaş da tepki gösterdi.

İlk olarak Instagram’da kulüp resmi hesabı tarafından paylaşılan bir fotoğrafa yorum yapan Niyazi Akdaş, “Keşke tribünde olan 1500 çocuğu mutlu etseydiniz. Tavrınız bana ise onların 23 Nisan bayramlarını keşke kutlasaydınız. Beni çok ama çok üzdünüz” yazdı.

Akdaş, daha sonra twitter hesabından bir açıklama yaptı:

-Bugün çok kritik bir maçta, 23 Nisan gibi güzel bir tarihte, çok güzel bir tribün desteğiyle, futbolcularımızın da üstün gayretleri ile önemli bir üç puan aldık. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.

-Ancak, maç sonunda futbolcularımızın, maç boyu kendilerini destekleyen tribünlere gitmeyerek gösterdikleri tavır karşısında taraftarlarımızla aynı hayal kırıklığını yaşadığımı belirtmek istiyorum.

- Kimse unutmasın ki, mevcut yönetimimiz, önceki yönetimden devralınan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, kulüp çalışanlarımıza ve oyuncularımıza karşı tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir.

-Gençlerbirliği 100 yıllık, cumhuriyetle yaşıt büyük bir camiadır. Benden de büyüktür, futbolcularımızdan da. Camiamızın tüm bileşenlerinin bu durumun farkında olarak hareket etmesi en büyük temennimdir.
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6
GBli
25 Nisan 202210:04
Futbolcular bedavamı oynayacak tepkilerini gösterecekler böyle yönetime yapılırzaten yönetim filan yok kağıt üzerinde yönetim başkan var sadece para veren diğerleri vakit geçirmek yada adımız yönetici olsun diye geliyorlar hacettepe niye düştü parasızlıktan kulüp kahveha ne gibiydibazılaı çay kahve içmeye geliyorlar mış fazla konuşmak istemiyorum
5
MERCAN
24 Nisan 202223:11
Yönetime tavırları varsa yöneticileri protesto etsinler, taraftara bu terbiyesizlik yapılır mı ayıp. Dakikalarca avaz avaz bağırdılar yazık değil mi.
4
H tepeliler
24 Nisan 202217:09
Niyazi bey futbolculara kızma onlar profesyonel futbolcu para alamazsa tepkilerini gösterirler haklılar hacettepeli çocuklarda bedava oynadılar sonuç amatöre iniş sizde Avni yine getirdiniz sayın başkan sonuç hacettepemizi ilhan başkanımızın esas takımını amatöre attınız saygılar başkan
3
H tepeliler
24 Nisan 202217:09
Niyazi bey futbolculara kızma onlar profesyonel futbolcu para alamazsa tepkilerini gösterirler haklılar hacettepeli çocuklarda bedava oynadılar sonuç amatöre iniş sizde Avni yine getirdiniz sayın başkan sonuç hacettepemizi ilhan başkanımızın esas takımını amatöre attınız saygılar başkan
2
Yozgar
24 Nisan 202217:08
Başkan topçuların çocukları yok mu? Aileleri yok mu. Dua et ki galibet aldılar burada berabere kaldılar. Daha ne yapsın takım.
1
Hakan
24 Nisan 202215:16
Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum çok iyi yapmışlar yönetimi protesto etmişler taraftarın suçu yok para ödemeyen yönetim aynı zamanda Hacettepemuzi amatöre gönderen yönetim sonuna kadar suçludurfutbolcular haklıdırlar hemde sonuna kadar hacettepemizide düşürenler hesap verecek ayıptır günahtır iki senede bal ligindeki komedi
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